Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Trabzonspor’un büyük kulüplerle aynı kefeye konmasına tepki gösteren Tekke, ''Trabzonspor’da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Burada sorun yok. Şunu söylüyorum, bizi diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim. Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon Euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon Euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın.'' ifadelerini kullandı.