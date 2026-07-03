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Spor
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Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, eğer futbolcu olmasaydı yapmak istediği mesleği açıkladı.

#1
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Süper Lig devi Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor’a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Fatih Tekke, yabancı oyuncuların Türkiye’ye gelme taleplerine değinerek, 'Yürümeyi bilen oyuncu, özellikle Türkiye’ye gelmek için artık 3-5 milyonun üstünü istiyor. Dışarıda 1 alıyorsa direkt Türkiye'den aldığı maaşın en az 3 katını istiyor, bazen 5 katı oluyor... Bu totalde Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sorunu.'' dedi.

#3
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Geçen sezonki performanslarından memnuniyetini dile getiren Tekke, ''Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de geçebilirdik. Bu hissi verdik. Kimse beklemezken doğru işler yaparak bu 1 senede oldu. Belki de 3 senede olması gerekendi. Bunun sekteye uğramaması lazım.'' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

Trabzonspor’un büyük kulüplerle aynı kefeye konmasına tepki gösteren Tekke, ''Trabzonspor’da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Burada sorun yok. Şunu söylüyorum, bizi diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim. Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon Euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon Euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın.'' ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

#6
Foto - Futbolcu olmasaydı ne yapmak isterdi? Fatih Tekke peygamber mesleğini seçti

"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna büyük bir içtenlikle yanıt veren deneyimli hoca, "Dağlarda çoban olmak isterdim." şeklinde konuştu.

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