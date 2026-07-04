Le Monde, Türkiye'nin büyük balistik füze hamlesini duyurdu: Oradan ateşleyecekler çalışmalar başladı
Fransız Le Monde, Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü hamlesiyle ilgili detayları bir analiz yaptı. Analizde önemli gelişmelerin haberi verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız Le Monde, Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü hamlesiyle ilgili detayları bir analiz yaptı. Analizde önemli gelişmelerin haberi verildi.
Türkiye'nin Somali'nin Hint Okyanusu kıyısında uydu fırlatma ve balistik füze testlerinde kullanılabilecek stratejik bir uzay üssü inşa ettiği belirtildi.
Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre proje, Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Warshiikh (Varşeyh) kentinde yürütülüyor.
Haberde, projenin resmi olarak Aralık 2025'te başlatıldığı ancak Ankara'nın tesisin planlaması üzerinde uzun yıllardır çalıştığı belirtildi.
Le Monde'un yayınladığı uydu görüntülerine göre üs sahasında ilk inşaat faaliyetleri Ekim 2025'te başladı. Şubat 2026 tarihli görüntülerde helikopter pisti ve çevre güvenlik çitleri görülürken, Haziran 2026 görüntülerinde kışlalar ile yer altı deposunun inşa edildiği ifade edildi.
Habere göre projenin ilk etabının 2027 yazında tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 350 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen tesisin, ilerleyen dönemde diğer ülkelere de uydu fırlatma hizmeti sunarak gelir elde etmesi planlanıyor.
Haberde, Somali'nin seçilmesinde yalnızca iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin değil, teknik avantajların da etkili olduğu kaydedildi. Ekvatora yakın konumu sayesinde uydu fırlatmalarında daha az yakıt kullanılması ve daha ağır yüklerin yörüngeye taşınabilmesi mümkün olurken, kıyı şeridi de roket parçalarının güvenli şekilde Hint Okyanusu'na düşmesini sağlıyor.
Türkiye ile Somali arasında Aralık 2025'te uzay alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Le Monde, projenin Ankara'nın Somali'de son 15 yılda inşa ettiği siyasi, ekonomik ve askeri nüfuzun bir sonucu olduğunu değerlendirdi. Türkiye, Mogadişu'da yurt dışındaki en büyük büyükelçiliğini bulundururken, TURKSOM askeri eğitim üssü aracılığıyla Somali güvenlik güçlerine eğitim veriyor.
Son yıllarda Ankara, Somali'nin deniz güvenliği konusunda destek sağlamayı taahhüt etmiş, deniz yetki alanlarında enerji arama hakları elde etmiş ve askeri iş birliğini genişletmişti. Haberde ayrıca Türkiye'nin son aylarda Somali'ye F-16 savaş uçakları, M48 tankları ve hava savunma sistemleri sağladığı öne sürüldü. Kaynak: Mepa News
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