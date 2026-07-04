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Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

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Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

Çelik Kubbe'nin kritik unsurlarından birisi olması beklenen Sungur Hava Savunma Sistemi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

ROKETSAN tarafından geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi SUNGUR; icra edilen başarılı atış testinde hedefi tam isabetle imha etti.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, paylaşımında “Gök Vatan’da kesin hâkimiyet, sahada mutlak başarı! SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle imha etti. Katmanlı hava savunma mimarimizi yeni kabiliyetlerle tahkim ederek Çelik Kubbemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen ROKETSAN ailesini ve Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

ROKETSAN’dan ise “Hava savunmada yüksek çeviklik, kesin sonuç! Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemimiz #SUNGUR; icra edilen başarılı atış testinde hedefi tam isabetle imha etti. Milli hava savunma ağımızı güçlendiren bu üstün başarıyla, sahada savunma kalkanımızı genişletmeye devam ediyoruz.” paylaşımı yapıldı.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye SUNGUR Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti, sonrasında olanlar oldu

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı. İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ile öne plana çıkıyor.

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