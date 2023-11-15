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Spor
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Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

2023-11-15 14:14:30
Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile Manchester City’nin 4-4 berabere kaldığı maça City’nin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic damga vurdu. Yıldız futbolcunun eski takımı Chelsea’nin attığı golle sevinmesi şaşkınlık yarattı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada çokça izlendi. İngiltere Premier Lig’in 12.haftası futbolseverleri ekran başına kilitleyen bir maça sahne oldu. Stamford Bridge Stadı'nda yapılan haftanın kapanış maçında Chelsea, lider Manchester City'yi konuk etti.

#1
Foto - Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Müsabakada Manchester City, Erling Haaland'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Thiago Silva ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle karşılık veren Chelsea, 2-1 üstünlük kurdu. Konuk takım, maçın 45+1. dakikasında Manuel Akanji ile bir kez daha ağları sarstı ve devre arasına 2-2 eşitlikle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Manchester temsilcisi oldu. Haaland'in 47. dakikada attığı golle bir kez daha öne geçen Manchester City, Nicolas Jackson'un 67. dakikadaki golüne engel olamayınca skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

#2
Foto - Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Müsabakanın 86. dakikasında Rodri ile 4. golü bulan Manchester City, son dakikalara 4-3 üstün girdi. Ancak pes etmeyen Chelsea, 90+5. dakikada Cole Palmer'ın penaltıdan kaydettiği golle maçı 4-4'e getirdi. Karşılaşmada 2 gol atan Norveçli santrfor Erling Haaland, maçın adamı seçildi. Genç futbolcu, ligdeki 12. maçında 13 gole ulaştı.

#3
Foto - Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Bu sonuçla Manchester City, puanını 28'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 16 puanla 10. sırada yer buldu. Öte yandan zirvenin en yakın takipçisi Liverpool, sahasında Brentford'u Muhammed Salah (2) ve Diogo Jota'nın golleriyle 3-0 yenerek Manchester City ile puan farkını 1'e indirdi.

#4
Foto - Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü ise şaşkınlık yarattı. Sezon başında 29.1 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’dan Manchester City’ye transfer olan Hırvat orta saha Mateo Kovacic, Chelsea’nın Cole Palmer ile penaltıdan bulduğu gole sevindi. Futbolcunun golün ardından yumruğunu sıktığı anlar dikkat çekti.

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