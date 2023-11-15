Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Müsabakada Manchester City, Erling Haaland'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Thiago Silva ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle karşılık veren Chelsea, 2-1 üstünlük kurdu. Konuk takım, maçın 45+1. dakikasında Manuel Akanji ile bir kez daha ağları sarstı ve devre arasına 2-2 eşitlikle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Manchester temsilcisi oldu. Haaland'in 47. dakikada attığı golle bir kez daha öne geçen Manchester City, Nicolas Jackson'un 67. dakikadaki golüne engel olamayınca skora bir kez daha denge geldi: 3-3.