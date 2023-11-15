2023-11-15 14:14:30 Futbol tarihinde böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu! O futbolcunun yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı
İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile Manchester City’nin 4-4 berabere kaldığı maça City’nin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic damga vurdu. Yıldız futbolcunun eski takımı Chelsea’nin attığı golle sevinmesi şaşkınlık yarattı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada çokça izlendi. İngiltere Premier Lig’in 12.haftası futbolseverleri ekran başına kilitleyen bir maça sahne oldu. Stamford Bridge Stadı'nda yapılan haftanın kapanış maçında Chelsea, lider Manchester City'yi konuk etti.