2023-11-22 18:46:34 Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Yeni gelişme: Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasında! "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın yargılanması başlamıştı. Duruşmadaki detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken, Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldığı belli oldu. Turan'ın bu hamlesi dava dosyasına da girdi. Ayrıca Arda Turan'ın, "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı. Deprem zamanı bizimle dalga geçtiler!" dediği de ifade edildi.