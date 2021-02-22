Furkan Aldemir'den alkışlanacak hareket

Programa dahil olan şarkıcı Resul Aydemir ise, "Bugün Suriye’nin Azez bölgesindeyiz. Yetim evleri adlı projesinin ev teslimlerinden bazılarını gerçekleştirdik. Bu evin normal evlerden farkı, bunlar sadece eşini kaybetmiş anneler ve yetim çocukları içindir. Bu evler normal briket evlerden elektrik, su ve kanalizasyon tesisatı açısından daha iyi. Rabbim bu hayırları yapanlardan ve ülkemizdeki bağışçılardan razı olsun" diye konuştu.