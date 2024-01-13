  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CNN Türk'teki Fulya Öztürk'ün programına kalaşnikof yalanlaması! Hükümet duyurdu

Ege hareketli saatler! Deniz Kuıvvetleri'nden nokta atışı!

Bölgeden petrol ve doğalgaz fışkırıyor! Türkiye o ülkeye çıkarma yapacak... Aramalar başlıyor

“Fuhuş adası” kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

Toplu ulaşım kartlarında yeni dönem! Bu kişiler artık maalesef ek ücret ödemek zorunda kalacak

Flaş gelişme! Sistem resmen değişti: Bu kişiler artık araç muayenesi yaptıramayacak

Böylesi ancak fıkralarda olur! Böyle unutkanlığa az rastlanır

Mehmet Metiner “Allah yarattı” demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! “Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?”

Alışveriş yaparken bu tuzağa dikkat! Markette 50 liranız boşa gitmesin

Gündem
5
"Fuhuş adası" kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

2024-01-13 13:58:04
“Fuhuş adası” kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Osman Kavala, Adnan Oktar ve FETÖ'yü çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'a benzetti.

#1
Foto - "Fuhuş adası" kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein ile ilgili çok konuşulacak bir yazı Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

#2
Foto - "Fuhuş adası" kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

Epstein ile ilgili yazı kaleme alan Kılıçarslan, organizasyonun amacının İsrail'in çıkarlarına hizmet olduğunu savundu.  Epstein’in Siyonistlerin amaçlarına doğrudan hizmet etmek olduğunu ve bir bakıma “dünyayı elde tutmak” üzere hareket ettiğini aktaran yazar, Epstein gibi isimlerin kurguladığı bu “illegal güç” ile de düzenin sağlandığına dikkat çekti.  Temel hedefin “İsrail’i desteklemenin maliyetini daha fazla taşımak istemeyen” Amerikan sistemine diz çöktürmek olduğunu belirten yazar, sözü Türkiye'ye getirdi.

#3
Foto - "Fuhuş adası" kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

“Türkiye’nin Epstein’ı, Epsteinları kim?” diye soran yazar, "Zira Türkiye’de “kanaatleriyle kalabalıkları yönlendirebilecek isimler”in toplu suskunlukları ve/veya toplu duyarlılıkları bizi bu soruyu sormaya mecbur bırakıyor." ifadelerine yer verdikten sonra yazısını böyle tamamladı:  "O zaman soruyu yineleyelim: “Türkiye’nin Epsteinları kimler?” CIA ile ilişkisini de, Türkiye’nin kültür endüstrisini nasıl sevk ve idare ettiğini de gizle(ye)meyen Osman Kavala, Epstein’ınkine benzeyen yahut benzemeyen kimi yöntemlerle Türkiye’deki bazı isimleri “esir almış” durumda olabilir mi? Evet ve elbette.

#4
Foto - "Fuhuş adası" kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

Küçük yaşta kızları ve delikanlıları ağına düşürerek onları grup seks partilerinde olmadık isimlere sunan Adnan Oktar örgütünü de “Türkiye’nin Epsteinlarından biri” olarak zikredebilir miyiz? Evet ve elbette. Bir yandan çeşitli iftiralarla insanların hayatını karartan, diğer yandan bağlısı işadamlarına dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında inanılmaz imkânlar açan, insanları ya gerçek ya da kurguladıkları mahrem görüntülerle esir almayı bir yöntem olarak belirleyen, hatta bu yöntemle parti başkanı bile değiştiren FETÖ, Türkiye’nin Epsteinlarından biri midir? Evet ve elbette. Bu üç Epstein adayının da ortak noktası şüphe yok ki İsrail sevgileri ve ABD’ye imanlarıdır. Dahasını da söyleyerek bitireyim. Önümüzdeki dönemde İsrail ile mücadele sertleştikçe Türkiye’deki ünlümsülerin ve soytarıların sessizlikleri çok daha dikkat çekici bir hale gelecek. Esir alınmış, köleleştirilmiş, kuklalaştırılmış bu kitle “Epsteinzede” olduğunu kabule yanaşmayacağı için kişisel kariyerlerinin en rezil, en çukur noktasına ilerleyecekler."

Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..
Siyaset

Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!.." başlıklı yazısı.....
AB'den Türkiye'nin yanında tutum takınan Macaristan'a ceza
Dünya

AB'den Türkiye'nin yanında tutum takınan Macaristan'a ceza

Avrupa Parlamentosunun (AP) en az 120 üyesi, son zamanlarda Türkiye ile yakın ilişkiler içerisine giren Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) iç..
Acı haberler ailelere ulaştı: Türkiye şehitlerine ağlıyor!
Gündem

Acı haberler ailelere ulaştı: Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Acı haberler şehitlerimizin ailelerine ulaştı. ..
Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur
Medya

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Partililerin terör sözcüsü gibi konuşmalarının üzerine, kemalist CHP'li yöneticiler, terör sevici Tülay Hat..
Türk ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla dünyayı sallarken Haluk Görgü açıkladı: KAAN'ın ilk uçuşu...
Teknoloji

Türk ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla dünyayı sallarken Haluk Görgü açıkladı: KAAN'ın ilk uçuşu...

Türkiye'nin Savunma Sanayii İcra Komitesinde insansız hava araçları ve savunma sistemi hakkında önemli kararlar aldıklarını söyleyen Görgün,..
Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı
Yerel

Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine çarptı, ardından bir binanın zemin katında yer alan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23