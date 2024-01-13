“Fuhuş adası” kurup çocukları pazarlamıştı! Dünya çalkalanırken, Yeni Şafak yazarı üç isim verdi! İşte Türkiye’nin Epsteinları

Küçük yaşta kızları ve delikanlıları ağına düşürerek onları grup seks partilerinde olmadık isimlere sunan Adnan Oktar örgütünü de “Türkiye’nin Epsteinlarından biri” olarak zikredebilir miyiz? Evet ve elbette. Bir yandan çeşitli iftiralarla insanların hayatını karartan, diğer yandan bağlısı işadamlarına dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında inanılmaz imkânlar açan, insanları ya gerçek ya da kurguladıkları mahrem görüntülerle esir almayı bir yöntem olarak belirleyen, hatta bu yöntemle parti başkanı bile değiştiren FETÖ, Türkiye’nin Epsteinlarından biri midir? Evet ve elbette. Bu üç Epstein adayının da ortak noktası şüphe yok ki İsrail sevgileri ve ABD’ye imanlarıdır. Dahasını da söyleyerek bitireyim. Önümüzdeki dönemde İsrail ile mücadele sertleştikçe Türkiye’deki ünlümsülerin ve soytarıların sessizlikleri çok daha dikkat çekici bir hale gelecek. Esir alınmış, köleleştirilmiş, kuklalaştırılmış bu kitle “Epsteinzede” olduğunu kabule yanaşmayacağı için kişisel kariyerlerinin en rezil, en çukur noktasına ilerleyecekler."