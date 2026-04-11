  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parmak izi ve fotoğraf zorunlu oldu! Ama bu hizmet yüzünden vatandaşlar beklemeye maruz kalıyor! Yanlış tasarlanan gökdelen ülkenin başına bela oldu: Şehri yakıyor, lüks araçlar bile eriyor Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü İşte bu hiç hesapta yoktu! O ülkenin flaş teklifi gelir mi? Harekete geçtiler... Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu: Rabia meydanında büyük katılım... Bloomberg o ülkenin flaş teklifini duyurdu: Size yüzde 40 indirimli doğalgaz verelim Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor Fruktoz faktörüne dikkat: Ananas fazla tüketildiğinde zararlı olur mu?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkes sağlanırken başka bir noktada hava savunma sistemleri aktif edilirken insansız hava araçları peş peşe düşürüldü.

#1
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde 99 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri TSİ 20:00 ile 07:00 arasında aktif olarak çalıştı.

#2
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, İHA'lar şu bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildi: Krasnodar Krayı (Kuban), Kırım, Belgorod Oblastı, Bryansk Oblastı, Rostov Oblastı, Kaluga Oblastı, Kursk Oblastı, Azak Denizi açıkları, Karadeniz açıkları...

#3
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Rostov Oblastı Valisi Yuri Slyusar, bölgesinde altı farklı ilçede 10'dan fazla İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Slyusar, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını ancak yaralılar ve yerdeki hasarla ilgili bilgilerin henüz netleşmediğini söyledi.

#4
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Bryansk Oblastı Valisi Aleksandr Bogomaz ise bölgesinde hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Bogomaz, can kaybı ya da herhangi bir hasar kaydı bulunmadığını belirtti.

#5
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca etkin şekilde çalıştığını ve tüm İHA'ların hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini vurguladı. Yetkililer, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'nın sivil ve askeri altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, ancak Rus hava savunmasının bu tehditleri başarıyla bertaraf ettiğini ifade etti.

#6
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

Son haftalarda Ukrayna'nın İHA saldırılarında özellikle sınır bölgeleri ve enerji altyapısını hedef aldığı gözlemleniyor. Rusya ise hava savunma sistemlerini güçlendirerek ve elektronik harp araçlarını devreye sokarak bu saldırılara karşı önlemlerini artırmış durumda. Yetkililer, vatandaşlara yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtiyor.

#7
Foto - Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü

KAYNAK: HABERRUS

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23