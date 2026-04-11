Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkes sağlanırken başka bir noktada hava savunma sistemleri aktif edilirken insansız hava araçları peş peşe düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde 99 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri TSİ 20:00 ile 07:00 arasında aktif olarak çalıştı.
Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, İHA'lar şu bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildi: Krasnodar Krayı (Kuban), Kırım, Belgorod Oblastı, Bryansk Oblastı, Rostov Oblastı, Kaluga Oblastı, Kursk Oblastı, Azak Denizi açıkları, Karadeniz açıkları...
Rostov Oblastı Valisi Yuri Slyusar, bölgesinde altı farklı ilçede 10'dan fazla İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Slyusar, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını ancak yaralılar ve yerdeki hasarla ilgili bilgilerin henüz netleşmediğini söyledi.
Bryansk Oblastı Valisi Aleksandr Bogomaz ise bölgesinde hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Bogomaz, can kaybı ya da herhangi bir hasar kaydı bulunmadığını belirtti.
Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca etkin şekilde çalıştığını ve tüm İHA'ların hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini vurguladı. Yetkililer, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'nın sivil ve askeri altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, ancak Rus hava savunmasının bu tehditleri başarıyla bertaraf ettiğini ifade etti.
Son haftalarda Ukrayna'nın İHA saldırılarında özellikle sınır bölgeleri ve enerji altyapısını hedef aldığı gözlemleniyor. Rusya ise hava savunma sistemlerini güçlendirerek ve elektronik harp araçlarını devreye sokarak bu saldırılara karşı önlemlerini artırmış durumda. Yetkililer, vatandaşlara yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtiyor.
KAYNAK: HABERRUS
