Parmak izi ve fotoğraf zorunlu oldu! Ama bu hizmet yüzünden vatandaşlar beklemeye maruz kalıyor!

Schengen üyesi olmayan ülkelerin pasaportlarına sahip yolcular, sisteme ilk girişlerinde pasaport taramasının yanı sıra biyometrik verilerini de sisteme kaydettirecekler. Hava yoluyla seyahat edenlerin biyometrik bilgileri, varış noktasındaki sınır geçişinde alınacak. Yolcular, özel olarak tasarlanmış kioskları kullanarak pasaportlarını taratırken aynı zamanda parmak izlerini ve fotoğraflarını da sisteme yükleyecekler. 12 yaşından küçük çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak. Kiosk ekranlarında yolculara konaklama yerleri ve yeterli finansal kaynakları olup olmadığı gibi seyahatleriyle ilgili dört soru yöneltilecek. EES kapsamında kaydedilen bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olacak ve her seyahatte kontrol edilecek, bu da sonraki seyahatlerde işlemleri hızlandıracak. Yolcuların seyahat öncesinde herhangi bir hazırlık yapmasına veya ücret ödemesine gerek olmayacak. Pasaportlara damga basma uygulaması ortadan kalkacak ve pasaport defterlerinin dolması sorunu yaşanmayacak.