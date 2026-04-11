Parmak izi ve fotoğraf zorunlu oldu! Ama bu hizmet yüzünden vatandaşlar beklemeye maruz kalıyor!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AB'nin EES sisteminde Schengen bölgesinin tamamında yeni dijital sistem yürürlüğü girdi. Bazı noktalarda vatandaşların beklemeye maruz kaldığı ve yoğun kuyrukların ortaya çıktığı görüldü.

Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir beklenen Giriş-Çıkış Sistemi (EES), bugün itibarıyla Schengen bölgesinin tamamında resmen yürürlüğe girdi. Bu yeni dijital sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların seyahatlerini daha sıkı kontrol altına almayı hedefliyor.

Ekim ayında kademeli olarak başlatılan ve AB dışı yolcuların parmak izi ile fotoğraf gibi biyometrik bilgilerini beyan etmelerini zorunlu kılan EES, artık Schengen bölgesini oluşturan 29 ülkenin tamamında uygulanacak. Güvenlik önlemlerini artırmayı amaçlayan sistem, aynı zamanda Schengen vizesiyle bölgede kalış sürelerinin dijital olarak takibini de sağlayacak. Bu sayede süre aşımı durumları anında sınır polisine bildirilecek.

Schengen üyesi olmayan ülkelerin pasaportlarına sahip yolcular, sisteme ilk girişlerinde pasaport taramasının yanı sıra biyometrik verilerini de sisteme kaydettirecekler. Hava yoluyla seyahat edenlerin biyometrik bilgileri, varış noktasındaki sınır geçişinde alınacak. Yolcular, özel olarak tasarlanmış kioskları kullanarak pasaportlarını taratırken aynı zamanda parmak izlerini ve fotoğraflarını da sisteme yükleyecekler. 12 yaşından küçük çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak. Kiosk ekranlarında yolculara konaklama yerleri ve yeterli finansal kaynakları olup olmadığı gibi seyahatleriyle ilgili dört soru yöneltilecek. EES kapsamında kaydedilen bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olacak ve her seyahatte kontrol edilecek, bu da sonraki seyahatlerde işlemleri hızlandıracak. Yolcuların seyahat öncesinde herhangi bir hazırlık yapmasına veya ücret ödemesine gerek olmayacak. Pasaportlara damga basma uygulaması ortadan kalkacak ve pasaport defterlerinin dolması sorunu yaşanmayacak.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte, özellikle Milano ve Lizbon gibi bazı havalimanlarında pasaport kontrol sürelerinin uzaması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Avrupa Komisyonu, yoğunluk yaşanan zamanlarda sınır geçiş noktalarındaki kuyrukları azaltmak amacıyla, EES uygulamasının yoğun dönemlerde Eylül ayına kadar askıya alınabileceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23