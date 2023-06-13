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Türkiye
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Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

2023-06-13 07:10:49
Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Kocaeli’de park halindeyken freni boşalan servis midibüsü markete çarparak durabildi.

#1
Foto - Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Çay içemeye giden sürücü ise döndüğünde gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.

#2
Foto - Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi ile Tepeköy Caddesi kesişiminde meydana geldi.

#3
Foto - Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Edinilen bilgiye ismi öğrenilemeyen sürücü 41 P 3820 plakalı Temsa marka servis midibüsünü park ettikten sonra kahvehaneye çay içmeye gitti.

#4
Foto - Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Bir süre sonra freni boşalan midibüs rampa aşağı geri doğru kaydıktan sonra markete çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle marketin kepengi ve tezgahı zarar gördü.

#5
Foto - Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Öte yanan kazda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

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