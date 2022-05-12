Fransızlardan Türkiye'ye dev yatırım!

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Bölgesel Ekonomi Servisi Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmi ise "Son 5 yılda Fransız şirketlerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım 5 milyar avro seviyesinde. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 750 milyon avro bir yatırım daha gelecek. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Air Liquide, Türkiye'ye yatırım yapan Fransız şirketlerden biri. Bu da gösteriyor ki Air Liquide, Türkiye'nin genel ekonomik gidişatına güven duyuyor." dedi.