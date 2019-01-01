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Fransız yıldız Paul Pogba, neden Müslüman olduğunu açıkladı

  • Pazar günü milli takımın Konya'da dünya şampiyonu Fransa'yı yendiği kadroda, yıldız isim Paul Pogba'da 90 dakika forma giydi.

  • Doğuştan Müslüman olmayan Pogba, The Times'a din değiştirme sürecini şu cümlelerle açıkladı:

  • "İslam beni değiştirdi, hayattaki şeylerin değerini anlamamı sağladı. İçsel olarak daha huzurlu bir insan oldum"

  • "Hayatımda iyi yönde değişiklikler oldu. Annem Müslüman olsa da ben Müslüman doğmadım. Herkesin inancına saygı duyacak büyüdüm"

  • "İslam herkesin gördüğü gibi değil. Terörizm... Basın aracılığıyla duyduğumuz şeyler bir yana, İslam çok güzel bir şey.

  • 20'li yaşlarında İslam'ı seçen, alkollü içki kullanmayan, Maria Salaues isimli bir sevgilisinden küçük bir kızı bulunan Pogba, nasıl Müslüman olduğunu şöyle açıklıyor:

  • "Müslüman birçok arkadaşım var ve onlarla sürekli konuşuyoruz. Birçok şeyi kendi içimde sorguluyordum. Kendi araştırmamı yaptım. Bir keresinde arkadaşlarımla birlikte namaz kıldım ve o sıra farklı bir duygu hissettim. Gerçekten iyi hissettim."

  • "O günden bu yana devam ettim. Bir günde beş kere namaz kılmanız gerekiyor. İslamın şartlarından biri bu. Yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanızın sebebi, sahip olduğunuz şeyler için şükretmek. Sağlığım ve diğer şeyler için..."

  • "Bu din benim zihnimi açtı ve belki daha iyi bir insan yaptı. Öteki hayat hakkında daha fazla düşünüyorsunuz. Hayat bir sınav, şu anda sizinle yan yana gelmem de öyle. "

  • "Müslüman olmasan bile hangi dine mensup olduğuna, rengine bakmaksızın herkesle insani ilişkilerle yaklaşırsın. İslam da bu zaten. İnsanlara insani değerlere saygı göstermek"

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