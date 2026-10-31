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Ekonomi
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Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

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Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

Türkiye’nin plastik oyuncak ihracatı 2026’nın ocak-haziran döneminde 19,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'dan Fransa'ya birçok ülke Türkiye'den plastik oyuncak satın alırken bu kez en fazla satış Birleşik Krallık’a yapıldı.

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Foto - Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

Yunanistan, Fransa KKTC, Almanya, Bulgaristan, Fas, ABD, Kosova, İspanya ve Tunus gibi ülkelere Türkiye'den ihracat belirgin şekilde arttı.

#2
Foto - Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

Türkiye’nin plastik oyuncak sektörüne ilişkin 2026 yılının ilk yarı verileri açıklandı. İKMİB tarafından hazırlanan Plastik Oyuncak Sektör Raporu’na göre, ocak-haziran döneminde sektörün toplam ihracatı 19 milyon 746 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9’luk düşüşe işaret etti. BİRLEŞİK KRALLIK İLK SIRADA Türkiye, yılın ilk yarısında 117 ülkeye plastik oyuncak ihraç etti. En fazla ihracat 2,98 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapılırken, bu ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 15,11 oldu. Birleşik Krallık’ı 2 milyon dolarla KKTC, 1,09 milyon dolarla Almanya, 935 bin dolarla Yunanistan ve 923 bin dolarla Fransa izledi. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,84 artarken, KKTC’de artış yüzde 34,39, Almanya’da ise yüzde 23,79 olarak gerçekleşti. Buna karşılık Yunanistan’a ihracat yüzde 33,22, Fransa’ya ihracat ise yüzde 12,87 geriledi.

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Foto - Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

LK ÜÇ ÜLKE TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 30,77’SİNİ OLUŞTURDU Birleşik Krallık, KKTC ve Almanya’ya yapılan ihracat, Türkiye’nin plastik oyuncak sektöründeki toplam ihracatının yüzde 30,77’sine karşılık geldi. İlk 5 ülkenin payı yaklaşık yüzde 40,18 olurken, ilk 10 ülkenin toplam payı yüzde 59,13’e ulaştı. Raporda, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın belirgin şekilde arttığı ülkeler arasında KKTC, Almanya, Bulgaristan, Fas, ABD, Kosova, İspanya ve Tunus yer aldı. 2025’in ilk yarısında ihracat yapılmayan ancak 2026’nın aynı döneminde satış gerçekleştirilen ülkeler arasında Singapur, Bahamalar, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Mozambik, Yemen, Seyşel Adaları, Burundi, Zimbabve ve Pakistan bulunuyor. PLASTİK OYUNCAK VE MODELLER İHRACATIN YÜZDE 61,96’SINI OLUŞTURDU Ürün grupları bazında en yüksek ihracat, “Diğer Oyuncak ve Modeller - Plastik Maddelerden Olanlar” kategorisinde gerçekleşti. Bu ürün grubunda 12,23 milyon dolarlık ihracat yapılırken, toplam plastik oyuncak ihracatındaki pay yüzde 61,96 oldu. Bu kategoriyi takım veya set halindeki diğer oyuncaklar, bilmeceler ve hayvanları ya da insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar izledi. Bu üç ürün grubunun toplam ihracattaki payı yüzde 29,23 olarak kaydedildi.

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Foto - Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

2025 ve 2026’nın ilk yarısı karşılaştırıldığında oyuncak müzik alet ve cihazları ihracatı yüzde 48,04, hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden diğer oyuncaklar yüzde 32,95, bilmeceler yüzde 20,58 ve plastik maddelerden inşaat oyuncakları yüzde 12,83 arttı

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Foto - Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

Buna karşılık motorlu plastik oyuncak ve modellerde yüzde 57,96, oyuncak silahlarda yüzde 55,80, diğer maddelerden inşaat oyuncaklarında yüzde 39,72 ve diğer maddelerden motorlu oyuncaklarda yüzde 27,74 düşüş yaşandı.

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