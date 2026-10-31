Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülke Türkiye'den çılgınlar gibi almaya başladı: Plastik oyuncak ihracatı

LK ÜÇ ÜLKE TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 30,77’SİNİ OLUŞTURDU Birleşik Krallık, KKTC ve Almanya’ya yapılan ihracat, Türkiye’nin plastik oyuncak sektöründeki toplam ihracatının yüzde 30,77’sine karşılık geldi. İlk 5 ülkenin payı yaklaşık yüzde 40,18 olurken, ilk 10 ülkenin toplam payı yüzde 59,13’e ulaştı. Raporda, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın belirgin şekilde arttığı ülkeler arasında KKTC, Almanya, Bulgaristan, Fas, ABD, Kosova, İspanya ve Tunus yer aldı. 2025’in ilk yarısında ihracat yapılmayan ancak 2026’nın aynı döneminde satış gerçekleştirilen ülkeler arasında Singapur, Bahamalar, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Mozambik, Yemen, Seyşel Adaları, Burundi, Zimbabve ve Pakistan bulunuyor. PLASTİK OYUNCAK VE MODELLER İHRACATIN YÜZDE 61,96’SINI OLUŞTURDU Ürün grupları bazında en yüksek ihracat, “Diğer Oyuncak ve Modeller - Plastik Maddelerden Olanlar” kategorisinde gerçekleşti. Bu ürün grubunda 12,23 milyon dolarlık ihracat yapılırken, toplam plastik oyuncak ihracatındaki pay yüzde 61,96 oldu. Bu kategoriyi takım veya set halindeki diğer oyuncaklar, bilmeceler ve hayvanları ya da insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar izledi. Bu üç ürün grubunun toplam ihracattaki payı yüzde 29,23 olarak kaydedildi.