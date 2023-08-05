2023-08-05 13:46:09 Fransa'dan sonra en fazla Türkiye'de satıldı
Temmuzda Fransa'dan sonra en fazla Peugeot, Türkiye'de satıldı
Temmuzda Fransa'dan sonra en fazla Peugeot, Türkiye'de satıldı
Peugeot Türkiye, temmuz ayında gerçekleştirdiği 8 bin 148 adetlik satış ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla tüm zamanların en iyi temmuz ayı sonucuna imza attı.
Peugeot Türkiye'nin binek otomobil pazarında üçüncü, hafif ticari araç pazarında ise ithal markalar arasında birinciliğe ulaştığı açıklanırken, yılın ilk 7 aylık döneminde 49 bin 40 satışla yüzde 7,3'lük pazar payına erişerek toplam pazarda beşinci sıraya yerleşti.
Peugeot Türkiye'nin hafif ticari araç pazarındaki büyümesi de dikkat çekici oldu. Ocak-Temmuz 2023 döneminde 11 bin 655 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren şirket, yüzde 7,6'lık payla ithal markalar içerisinde hafif ticari araç pazarında lider konumda bulunuyor.
Peugeot Türkiye'nin hafif ticari araç pazarındaki modeli Rifter, temmuz ayında 715 adetlik satışla ikinci sırayı elde etti.
Peugeot Türkiye'nin hafif ticari araç pazarındaki modeli Rifter, temmuz ayında 715 adetlik satışla ikinci sırayı elde etti.
Ayrıca, markanın D-Sedan pazarındaki yenilenen modeli yeni 508, temmuz ayında segmentinin en çok satılan üçüncü modeli olarak öne çıktı.
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yaptığı açıklamada, birbirinden iddialı ürünleriyle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunduklarını belirtti. Geçtiğimiz temmuz ayının rekorlarla tamamlandığını ve tüm zamanların en iyi temmuz satışına imza atıldığını ifade eden Reyhanoğlu, yılın geride bırakılan döneminde elde edilen 49 bin 40 adetlik toplam satışla rekor satış rakamına doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.
Reyhanoğlu, Türkiye pazarındaki artan performansın, Peugeot dünyasında da Türkiye'yi öne çıkardığını ve mayıs ayında gerçekleştirdikleri satışla Fransa ve İtalya'yı geride bırakarak dünyadan en fazla Peugeot satılan ülke olduklarını söyledi.
Peugeot Türkiye'nin başarısının arkasında pazarın en iddialı SUV ailesinin olduğunu belirten Reyhanoğlu, 2008, 3008, 5008 ve 408 modelleriyle Türkiye SUV pazarında liderliklerini sürdürdüklerini açıkladı. C-SUV modeli 3008'in en çok tercih edilen üçüncü SUV modeli olduğunu ve D-SUV modeli 5008'in temmuz ayında ve ilk 7 aylık dönemde segmentinde ikinci sırada yer aldığını dile getiren Reyhanoğlu, ayrıca 408 modelinin de kısa sürede beşinci sıraya yükselerek büyük ilgi gördüğünü aktardı.
Rifter, 6 bin 718 adetlik toplam satış rakamıyla ilk 7 aylık dönemde, pazarın en çok tercih edilen modeli olmaya devam ediyor.
Şirket, yıl başından bu yana yükselen grafiğini sürdürerek toplam pazarda yüzde 7,2 pay aldı ve konumunu sağlamlaştırdı.
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