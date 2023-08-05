Fransa'dan sonra en fazla Türkiye'de satıldı

Peugeot Türkiye'nin başarısının arkasında pazarın en iddialı SUV ailesinin olduğunu belirten Reyhanoğlu, 2008, 3008, 5008 ve 408 modelleriyle Türkiye SUV pazarında liderliklerini sürdürdüklerini açıkladı. C-SUV modeli 3008'in en çok tercih edilen üçüncü SUV modeli olduğunu ve D-SUV modeli 5008'in temmuz ayında ve ilk 7 aylık dönemde segmentinde ikinci sırada yer aldığını dile getiren Reyhanoğlu, ayrıca 408 modelinin de kısa sürede beşinci sıraya yükselerek büyük ilgi gördüğünü aktardı.