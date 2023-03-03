Fransa'da kapı kapı dolaştı! Olmayınca şifayı Diyarbakır'da buldu

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine S.Ç.’nin ameliyat süreci hakkında bilgilendirme yapan Karaman, hastaların tedavi uygulandığı gün taburcu edilmesini sağladıklarını söyledi. Karaman, “Hastamız Fransa’da ikamet ediyor. Tedavi amaçlı olarak bizi sosyal medyadan takip edip, komşusuna uyguladığımız işlemin neticesini görerek geldi hastanemize. Hastamız, uzun yıllardır bel fıtığı yaşayan biridir. Fakat bundan 1 yıl kadar önce durumunun kötü olması nedeniyle kendisine Fransa’da bel fıtığı ameliyatı yapılmış. Ameliyattan hemen sonra düzenlenmiş ve toparlanmış. Ancak 2 ay sonrasında hastamızın yeniden şikayetleri başlamış ve hayat konforu olumsuz etkilenmiş. Fransa’da platin takılması için büyük bir ameliyat önerilmiş. Hastamız da bize başvurduktan sonra değerlendirdiğimizde, hastaya kök hücre tedavisi önerdik. Çünkü hastanın fıtıklaşan bölgesinde bir yırtık tespit ettik. Bu yırtık, günümüzde kök hücre tedavisiyle artık tedavi edilebilir hale gelmiş durumdadır. Biz de hastamızın bu şikayetine yönelik olarak bu tedaviyi uygulayacağız” dedi.