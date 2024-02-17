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Otomotiv
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Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

2024-02-17 14:02:59
Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Türkiye pazarının hızlı büyüyen markalarından Citroën, 2024 yılı için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl satışlarını 2 kattan fazla artıran Citroën Türkiye, 2023 yılında elektrikli modelleri ë-C4 ve ë-C4 X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yılı, 2 bin adede yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroën Türkiye, Citroën dünyası içerisinde Fransa ve Almanya’nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3’üncü ülke oldu.

#1
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Mobilite dünyasının her alanında, herkes için ulaşılabilir modeller sunan Citroën, Türkiye pazarındaki performansını yükseltmeye devam ediyor. 2023’te satışlarını, bir önceki yıla göre 2’ye katlayan marka, pazara sunduğu elektrikli modelleriyle öne çıkmayı başardı.

#2
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Geçtiğimiz yılı 2 bin adede yakın elektrikli satışıyla tamamlayan Citroën Türkiye, Citroën dünyası içerisinde Fransa ve Almanya’nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3’üncü ülke oldu.

#3
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

C4 ve C4 X modellerinin elektrikli versiyonları olan ë-C4 ve ë-C4 X’i pazara sunduklarını söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “İki modelle toplamda 2 bin adede yakın satış gerçekleştirdik. 2023 yılında toplam C4 satışlarımızın yüzde 15’i ë-C4, C4 X satışlarımızın ise yüzde 10’u ë-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Avrupa’da en çok elektrikli model satılan Citroën pazarlarında 3’üncülüğe taşıdı. Geçtiğimiz yıl ë-C4 X ise Avrupa’da en fazla Türkiye’de satıldı ve bizi lider konuma yükseltti” dedi.

#4
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

2024’ün Citroën Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını vurgulayan Selen Alkım, “2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni ë-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza ë-C3’ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25’e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni ë-C3’ün de, C3 satışlarının yüzde 50’sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross’un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik karakteriyle harmanlayan ë-C4, elektrikli kompakt hatchback sınıfında Avrupa’nın en rekabetçi modelleri arasında bulunuyor. Citroën’e özgü Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni ë-C4, Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında da sürüş konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor. Model, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor.

#6
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

ë-C4’ün kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. 50 kWsa kapasitesindeki bataryası, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor.

#7
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Ayrıca, hem dikkat çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda maksimum konfor ve menzil sunuyor. ë-C4, günlük mobilite ihtiyaçlarını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor. 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stressiz hale geliyor. Yüzde 100 elektrikli modelin bataryası 30 dakika gibi kısa bir sürede ?’e kadar şarj edilebiliyor.

#8
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı artırılıyor veya azaltılıyor. Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen ë-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor. Citroën ë-C4, yüksek ekipman seviyesine sahip Shine Bold donanımı ile Türkiye’de 1 milyon 501 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

#9
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni ë-C4 X, 4,6 metre uzunluğunda geniş hacimli ve 4 kapılı bir otomobilde “Fastback Tasarım” ile farklılaşıyor. Yüzde 100 elektrikli modelin geniş arka diz mesafesi, Citroën Advanced Comfort® Programı kapsamındaki Advanced Comfort® Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi ile üstün konfor seviyesine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

#10
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Böylece yolcular, rahat bir koltukta yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkarabiliyor. ë-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkat çekiyor. Citroën elektrikli ë-C4 X modeli 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor.

#11
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarında bu süre 55 dakika. 7.4 kW’lık hızlandırılmış şarj (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli ë-C4 X’in menzili 360 km. C4 X, geniş arka diz mesafesi, Citroën Advanced Comfort® Programı kapsamındaki Advanced Comfort® Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi ile üstün konfor seviyesine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

#12
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

Yeni Citroën C4 X ve ë-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkat çekiyor. Citroën ë-C4 X, Türkiye’de en üst versiyon olan Shine Bold donanımı ile 1 milyon 543 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#13
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

#14
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

#15
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

#16
Foto - Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

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