Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!

C4 ve C4 X modellerinin elektrikli versiyonları olan ë-C4 ve ë-C4 X’i pazara sunduklarını söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “İki modelle toplamda 2 bin adede yakın satış gerçekleştirdik. 2023 yılında toplam C4 satışlarımızın yüzde 15’i ë-C4, C4 X satışlarımızın ise yüzde 10’u ë-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Avrupa’da en çok elektrikli model satılan Citroën pazarlarında 3’üncülüğe taşıdı. Geçtiğimiz yıl ë-C4 X ise Avrupa’da en fazla Türkiye’de satıldı ve bizi lider konuma yükseltti” dedi.