2024-02-17 14:02:59 Fransa ve Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla elektrikli Citroën satılan ülke Türkiye oldu!
Türkiye pazarının hızlı büyüyen markalarından Citroën, 2024 yılı için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl satışlarını 2 kattan fazla artıran Citroën Türkiye, 2023 yılında elektrikli modelleri ë-C4 ve ë-C4 X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yılı, 2 bin adede yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroën Türkiye, Citroën dünyası içerisinde Fransa ve Almanya’nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3’üncü ülke oldu.