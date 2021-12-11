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Medya
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Fox’un laneti bitmiyor! Ama dizileri bitiyor

2021-12-11 08:54:14
Fox’un laneti bitmiyor! Ama dizileri bitiyor

Yahudi menşeili Fox TV’nin rezil yapımlarından bir tanesi olan Misafir adlı dizi 5. Bölümü ile final yaptı.

#1
Foto - Başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Misafir dizisi 5. bölümde final kararı aldı.

Başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Misafir dizisi 5. bölümde final kararı aldı.

#2
Foto - Yabancı ülke uyarlaması olan dizi reyting nedeniyle final yapma kararı aldı.

Yabancı ülke uyarlaması olan dizi reyting nedeniyle final yapma kararı aldı.

#3
Foto - Haftanın her gününe yerleştirdiği programlarla toplum ahlakını bozan yapımlara sahip olan kanalın Türk toplumu üstündeki baskısı bitmezken dizilerinin teker teker final yapması ülke için umut verici oldu.

Haftanın her gününe yerleştirdiği programlarla toplum ahlakını bozan yapımlara sahip olan kanalın Türk toplumu üstündeki baskısı bitmezken dizilerinin teker teker final yapması ülke için umut verici oldu.

#4
Foto - İşte kanalın diğer rezil dizileri… Yasak Elma

İşte kanalın diğer rezil dizileri… Yasak Elma

#5
Foto - Evlilik hakkında her şey

Evlilik hakkında her şey

#6
Foto - Sen Çal Kapımı

Sen Çal Kapımı

#7
Foto - Masumiyet

Masumiyet

#8
Foto - Kanunsuz topraklar

Kanunsuz topraklar

#9
Foto - Aşk yeniden

Aşk yeniden

#10
Foto - Kiraz mevsimi

Kiraz mevsimi

#11
Foto - O hayat benim

O hayat benim

#12
Foto - Kadın

Kadın

#13
Foto - Bir aşk hikayesi

Bir aşk hikayesi

#14
Foto - Umutsuz ev kadınları

Umutsuz ev kadınları

#15
Foto - Bay yanlış

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