2021-12-11 08:54:14 Fox’un laneti bitmiyor! Ama dizileri bitiyor
Yahudi menşeili Fox TV’nin rezil yapımlarından bir tanesi olan Misafir adlı dizi 5. Bölümü ile final yaptı.
Erdoğan'ın talimatının ardından ilk cezayı yiyen stokçular panikledi! Ayçiçek yağı 15-16 liraya kadar düştü
Yahudi menşeili Fox TV’nin rezil yapımlarından bir tanesi olan Misafir adlı dizi 5. Bölümü ile final yaptı.
Başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Misafir dizisi 5. bölümde final kararı aldı.
Yabancı ülke uyarlaması olan dizi reyting nedeniyle final yapma kararı aldı.
Haftanın her gününe yerleştirdiği programlarla toplum ahlakını bozan yapımlara sahip olan kanalın Türk toplumu üstündeki baskısı bitmezken dizilerinin teker teker final yapması ülke için umut verici oldu.
İşte kanalın diğer rezil dizileri… Yasak Elma
Evlilik hakkında her şey
Sen Çal Kapımı
Masumiyet
Kanunsuz topraklar
Aşk yeniden
Kiraz mevsimi
O hayat benim
Kadın
Bir aşk hikayesi
Umutsuz ev kadınları
Bay yanlış
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23