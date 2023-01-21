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Medya
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FOX TV'den evlere şenlik haber!

2023-01-21 11:17:33
FOX TV'den evlere şenlik haber!

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'den evlere şenlik bir haber geldi.

#1
Foto - FOX TV'den evlere şenlik haber!

Ekrana getirdiği ahlaksız projelerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin bir dizisi daha seyirciden şamarı yedi.

#2
Foto - FOX TV'den evlere şenlik haber!

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu İyilik dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti.

#3
Foto - FOX TV'den evlere şenlik haber!

FOX TV ekranlarında dizinin reyting rekabetinde istenilen başarıyı elde edemediği için ekranlara veda ettiği gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

#4
Foto - FOX TV'den evlere şenlik haber!

Daha önce 30. bölümüyle final yapacağı konuşulan İyilik dizisi, dün akşam yayınlanan 27. bölümle final yaptı.

#5
Foto - FOX TV'den evlere şenlik haber!

FOX TV'den gelen bu evlere şenlik habere; "darısı FOX'un diğer dizilerinin başına" yorumları yapıldı.

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