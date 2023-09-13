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Yaşam
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Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

2023-09-13 15:26:12
Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıkan adam tehlikeye rağmen fotoğraf çekti.

#1
Foto - Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Antalya’da, 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıkan adam, tarihi yapıların fotoğrafını çekti. Neden çıktınız sorusuna ise, “Kusura bakmayın” diyerek güldürdü.

#2
Foto - Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Olay, Elmalı Mahallesi tarihi Kaleiçi bölgesinin içerisinde bulunan ve 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerinde meydana geldi.

#3
Foto - Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Sabah saatlerinde tarihi Kaleiçi bölgesine gelen adam, bir süre bölgede incelemelerde bulundu. Ardından ise Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıktı.

#4
Foto - Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Eline telefonu alarak aynı bölgede bulunan Yivli Minare, Mevlevihane Hamamı, Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbelerinden oluşan yapıların ve tarihi suların fotoğrafını çekti. Yaklaşık 5 dakika yapının üzerinde kalan adam, daha sonra aşağı inerek Konyaaltı caddesine doğru gözden kayboldu.

#5
Foto - Fotoğraf çekmek için yasak dinlemedi

Kendisine yöneltilen 'Neden fotoğraf çektiniz?' sorusuna ise, “Kusura bakmayın” diyerek cevap verdi.

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