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Spor
24
Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

2024-01-18 11:34:14
Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı. Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni yerli golcüsü ve tüm detaylar...

#1
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı.

#3
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni yerli golcüsü ve tüm detaylar...

#4
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Kartal, transfer çalışmaları hakkında sorulan sorulara da yanıt verdi.

#6
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosuna önce Bonucci ve daha sonra Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i kattı.

#7
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertlilerden flaş ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

#8
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında yer alamayan oyuncularla yolların ayrılmasına karar verildi.

#9
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin formda oluşu ile santrfor bölgesinde rekabetin arttığı görülürken, sezon başında kadroya katılan Umut Nayir'den beklenen performans alınamadı. Nayir, ara transfer döneminde Pendikspor'a kiralandı.

#10
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ TALİP, AYRILABİLİR Yıldızı Jorge Jesus döneminde parlayan İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen geçtiğimiz sezon F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Avrupa hayali olan 24 yaşındaki futbolcuyla Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

#11
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Krunic için girdiği yarışı Sarı-Lacivertlilere kaybeden Fransız temsilcisi, İsmail'i kadrosuna katabilmek adına ciddi bir teklifle geldi.

#12
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Lyon, 8 milyon Euro bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonus önerdi.

#13
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Ara transfer dönemi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İsmail Kartal, "Forvet hattına bir tane yerli takviye olabilir" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun da sarı lacivertlilere veda eden santrforlar arasında yer aldı.

#15
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

32 yaşındaki forvet, bu sezon başında Fatih Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu.

#16
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Güven Yalçın - Fatih Karagümrük

#17
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Ercan Kara - Samsunspor

#18
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Erencan Yardımcı - Eyüpspor (Pendikspor'da kiralık)

#19
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

Ahmed Kutucu - Eyüpspor

#20
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

#21
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

#22
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

#23
Foto - Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...

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