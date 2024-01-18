2024-01-18 11:34:14 Forvet planı deşifre oldu! O yıldız gelecek diyerek uyardılar! Yeni yerli geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı. Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni yerli golcüsü ve tüm detaylar...