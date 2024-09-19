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Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

2024-09-19 18:47:33
Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni kabul etti.

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Foto - Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin yer aldı.

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Foto - Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı, Millî Eğitim Eski Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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Foto - Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde kendilerine başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise, Türk futboluna desteklerinden ötürü kendisine tüm futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.

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Foto - Formadaki unvan dikkat çekti! Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan’ın huzurunda…

Kabulün sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem üzerinde "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, hem de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giydiği ve tüm takım tarafından imzalanmış birer A Millî Takım forması takdim etti.

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