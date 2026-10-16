Fon vurgununda çember daralıyor! MASAK’tan 20 kişilik özel ekip: Yurt dışındaki servetin peşine düştüler
Fon soruşturmasında gözler şimdi yurt dışına çıkarıldığı belirlenen paralara çevrildi. MASAK bünyesinde oluşturulan 20 kişilik özel ekip, manipülasyon yoluyla elde edildiği değerlendirilen servetlerin izini sürmek için ilgili ülkelerle temas kurdu. Uluslararası mali istihbarat mekanizmalarının da desteğiyle tespit edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi hedefleniyor.