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Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, fon krizinin başından bu yana Yeni Akit Grubu başta olmak üzere önde gelen yayın organları ve cemaatlerin bu fon krizinin açık bir haksızlık ve hukuksuzluk olduğunu söylediklerini kaydetti.

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Foto - Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

İsmail Nacar, fon krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Laik ve Kemalist çevreler ile bazı meslektaşlarım, bana ‘İslamcı iktidar’ın yolsuzlukları karşısında niçin sustuğumu soruyorlar. Evvela bir yanılgılarını düzeltmek isterim: Mevcut iktidar, İslamcıların iktidarı değil; meri anayasasında laiklik olan bir kapitalist düzenin, dinî hassasiyeti olan bir siyasi ekip tarafından yönetilmeye çalışılmasıdır. Eğer İslam ve Müslümanların muktedir olacakları bir toplum düzenini görmek istiyorsanız, gelin işte hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

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Foto - Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nacar; “Fon krizi ve yolsuzluklar konusunda İslâmi çevreler ile bana yönelttiğiniz soru ve ithamlara gelince, bir Kur'an ayetini size hatırlatmak isterim: ‘Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun...’ (Nisa: 135). İşte, başta Yeni Akit grubu olmak üzere bu emir çerçevesinde hareket eden yayın organı ve cemaatler, bu fon krizinin açık bir haksızlık ve hukuksuzluk olduğunu söylediler. Örneğin, Erenköy Cemaati, ‘Fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez’ ifadelerini kullandı.

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Foto - Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi benzer dergahlar da, buna benzer açıklamalarda bulundular. Ancak, başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere, FETÖ maskeli Siyonist lobinin kışkırtmasıyla hareket eden laik ve Kemalist medya ve hempaları, belediyelerindeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkların arşa yükselmesi karşısında, dilsiz şeytana rahmet okutacak tarzda kıvırıyorlar” dedi.

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Foto - Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

“Bana gelince, burada, ‘Siz yapıyorsunuz, bunlar da yapıyor’ demekten utanır ve Allah'a sığınırım” diyen Nacar şu mesajları verdi: “Bir ilave ile şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, seküler Kemalist ve laikperestlerin yaptıkları yolsuzluk ve haksızlıkların faturası, sadece ve sadece mazlum halka çıkar. Müslümanların buna benzer eylemlerinin faturası ise, hem halka ve hem de İslam'a çıkıyor. Zaten Siyonizm ve 'derin çevreler', bu fon ve benzeri velveleleriyle, İslam'ı bir ümit olmaktan çıkarmak istiyorlar. Onun içindir ki sağda solda, ‘İşte size İslamcı iktidar’ demekten utanmıyorlar. Görülüyor ki, işte bu kirli oyunun farkında olan Sayın Cumhurbaşkanı, bu fon olayının üstüne kararlı bir şekilde gidiyor. Umarım, partisiyle devlet yönetim kadrolarını, bu haksız ve muhteris parazitlerden arındırarak yoluna devam eder. Bakalım, hep birlikte göreceğiz”

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Yorumlar

Yapma beeee

Anlasilan Sizin Ali yi siz bile okumuyorsunuz artik ,,,adamin ISI gucu bu hirsizliklar daha buyuk, Onlari gormuyorsunuz kiyaslamalari,,,,,gunlerdir yirtmadik yerini birakmadi

Yalandan kim ölmüş..akit unutturmaya çalışıyor..

Milletin parasına çöküp malı 29 ayrı ülkeye kaçırmışlar, isimleri bile gizleniyor..Kim bunlar..
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