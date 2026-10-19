Fon krizinde Yeni Akit örnek duruş sergiledi!İ smail Nacar: Haksızlığa ve hukuksuzluğa göz yummadı

“Bana gelince, burada, ‘Siz yapıyorsunuz, bunlar da yapıyor’ demekten utanır ve Allah'a sığınırım” diyen Nacar şu mesajları verdi: “Bir ilave ile şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, seküler Kemalist ve laikperestlerin yaptıkları yolsuzluk ve haksızlıkların faturası, sadece ve sadece mazlum halka çıkar. Müslümanların buna benzer eylemlerinin faturası ise, hem halka ve hem de İslam'a çıkıyor. Zaten Siyonizm ve 'derin çevreler', bu fon ve benzeri velveleleriyle, İslam'ı bir ümit olmaktan çıkarmak istiyorlar. Onun içindir ki sağda solda, ‘İşte size İslamcı iktidar’ demekten utanmıyorlar. Görülüyor ki, işte bu kirli oyunun farkında olan Sayın Cumhurbaşkanı, bu fon olayının üstüne kararlı bir şekilde gidiyor. Umarım, partisiyle devlet yönetim kadrolarını, bu haksız ve muhteris parazitlerden arındırarak yoluna devam eder. Bakalım, hep birlikte göreceğiz”