2023-12-02 20:02:52 Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu
Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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