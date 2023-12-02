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Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu

2023-12-02 20:02:52
Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu

Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

#1
Foto - Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

#2
Foto - Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu

Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

#3
Foto - Flaş flaş flaş! 7,6’lık çok şiddetli deprem oldu

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

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