2021-11-12 17:38:27 Flamingolar akın etti!
Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na gelen binlerce flamingo güzel görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na gelen binlerce flamingo güzel görüntüler oluşturdu.
Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na binlerce flamingo geldi.
Flamingolar koruma altına alınan alanda güzel görüntüler oluşturdu.
İzleyenleri hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, boz ördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.
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