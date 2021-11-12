  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Flamingolar akın etti!

2021-11-12 17:38:27
Flamingolar akın etti!

Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na gelen binlerce flamingo güzel görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na binlerce flamingo geldi.

Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na binlerce flamingo geldi.

#2
Foto - Flamingolar koruma altına alınan alanda güzel görüntüler oluşturdu.

Flamingolar koruma altına alınan alanda güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - İzleyenleri hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, boz ördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

İzleyenleri hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, boz ördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

#4
Foto - Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.

Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor
Gündem

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalı..
İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!
İSLAM

İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!

Youtube’da milli ve manevi değerlere uygun hizmet eden 'Maksat114' kanalı, 35 saniyelik video ile hiç bir bilimsel dayanağı olmayan ateizmin..
Kılıçdaroğlu'na
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na "Yaptığını her babayiğit yapamaz" övgüsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramadı. Karamollaoğlu, Bay Kemal iç..
Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz
Siyaset

Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili “Emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine..
Ali Koç'un sözleri olay olmuştu! İşte Mesut Özil'in ticari işleri...
Spor

Ali Koç'un sözleri olay olmuştu! İşte Mesut Özil'in ticari işleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili kullandığı ifadeler gündemde geniş yer buldu. Koç, yıldız futbolcu için "Artık işine oda..
Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede
Spor

Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede

İspanya Ligi'nde Barcelona'da forma giyen ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Sergio Agüero, futbola..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay