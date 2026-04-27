  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti’den “AKP’lilere” büyük operasyon: “Bu kurnazlara haddini bildireceğiz” Buralarda yaşamak ayrıcalık: Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu! Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye ilginç teklif: Trump yönetimi acil olarak toplanıyor Mısır'dan Türk devine taahhüt! 'Yeter ki gelin' deyip bakın ne yaptılar Yüksek rakımın lezzeti ‘yayla muzu’ tezgâhlarda! Sağlık sorunlarına karşı da tüketiliyor Evdeki tozun nedeni bu olabilir! Perdeler ne sıklıkla temizlenmeli? Azmetti ve başarı! 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı Adı “Mardin canavarı” kendi servet değerinde! Öyle bir talep var ki kapış kapış gidiyor Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Radarları felç eden Türk teknolojisi görevde! Göklerin yeni hayaleti Süper ŞİMŞEK, düşmanı kendi silahıyla vuracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Radarları felç eden Türk teknolojisi görevde! Göklerin yeni hayaleti Süper ŞİMŞEK, düşmanı kendi silahıyla vuracak

Türk havacılık devi TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ses hızına meydan okuyan Süper ŞİMŞEK İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek gökyüzündeki dengeleri değiştirdi. Kendini savaş uçağı gibi göstererek düşman radar sistemlerini saniyeler içinde yanıltan bu milli gururumuz, jet uçaklarımız için havada güvenli koridorlar açma yeteneğine sahip. ANKA III ve Aksungur gibi platformlardan havada ateşlenebilen Süper ŞİMŞEK, sürü uçuş kabiliyeti ve 0.85 Mach hızıyla modern harp sahasının en sinsi silahı olmaya aday.

1
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterini milli insansız hava araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Süper ŞİMŞEK İHA, düşman sistemini kandırıyor. Kendini savaş uçağı gibi göstererek gerçek savaş uçaklarına güvenli bir yol açıyor.

#2
Süper ŞİMŞEK İHA, yüksek hızlı hedef uçak ve çok amaçlı taktik insansız hava aracı olarak öne çıkıyor. Sistem özellikle hava savunma unsurlarının eğitiminde ve sahte hedef üretiminde ve farklı görev senaryolarında kullanılmak üzere tasarlandı. Platform hem yüksek hız kabiliyeti hem de çoklu görev yapısıyla modern hava harp ortamına uygun bir çözüm olarak tanımlanıyor. Platform yaklaşık 0,85 mach hıza yani ses hızına yakın bir sürate ulaşabiliyor. 35 bin fit irtifaya kadar görev yapabilen sistem, yüksek manevra kabiliyeti ve jet motorlu yapısıyla dikkat çekiyor.

#3
Sistemin en önemli özelliklerinden biri de çok amaçlı görev yapabilmesi. Süper ŞİMŞEK hedef olarak hava savunma sistemlerini test edebiliyor. Süper ŞİMŞEK farklı platformlardan da fırlatılabiliyor. ANKA III, Aksungur ve ANKA gibi insansız hava araçlarından havada bırakılabildiği gibi yerden destekli roket sistemlerde de görev alanına gönderilebiliyor. Ayrıca sürü uçuş konseptiyle birlikte birden fazla sistemin aynı anda koordineli şekilde görev yapması da mümkün hale geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Bari özellikleri ne o anlatmayın gizli kalsın ki düşman some olsun ne adam. Sizin hicmi gizliniz yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23