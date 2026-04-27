Radarları felç eden Türk teknolojisi görevde! Göklerin yeni hayaleti Süper ŞİMŞEK, düşmanı kendi silahıyla vuracak

Süper ŞİMŞEK İHA, yüksek hızlı hedef uçak ve çok amaçlı taktik insansız hava aracı olarak öne çıkıyor. Sistem özellikle hava savunma unsurlarının eğitiminde ve sahte hedef üretiminde ve farklı görev senaryolarında kullanılmak üzere tasarlandı. Platform hem yüksek hız kabiliyeti hem de çoklu görev yapısıyla modern hava harp ortamına uygun bir çözüm olarak tanımlanıyor. Platform yaklaşık 0,85 mach hıza yani ses hızına yakın bir sürate ulaşabiliyor. 35 bin fit irtifaya kadar görev yapabilen sistem, yüksek manevra kabiliyeti ve jet motorlu yapısıyla dikkat çekiyor.