Radarları felç eden Türk teknolojisi görevde! Göklerin yeni hayaleti Süper ŞİMŞEK, düşmanı kendi silahıyla vuracak
Türk havacılık devi TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ses hızına meydan okuyan Süper ŞİMŞEK İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek gökyüzündeki dengeleri değiştirdi. Kendini savaş uçağı gibi göstererek düşman radar sistemlerini saniyeler içinde yanıltan bu milli gururumuz, jet uçaklarımız için havada güvenli koridorlar açma yeteneğine sahip. ANKA III ve Aksungur gibi platformlardan havada ateşlenebilen Süper ŞİMŞEK, sürü uçuş kabiliyeti ve 0.85 Mach hızıyla modern harp sahasının en sinsi silahı olmaya aday.