AK Parti’den “AKP’lilere” büyük operasyon: “Bu kurnazlara haddini bildireceğiz” Buralarda yaşamak ayrıcalık: Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu! Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye ilginç teklif: Trump yönetimi acil olarak toplanıyor Mısır'dan Türk devine taahhüt! 'Yeter ki gelin' deyip bakın ne yaptılar Yüksek rakımın lezzeti ‘yayla muzu’ tezgâhlarda! Sağlık sorunlarına karşı da tüketiliyor Evdeki tozun nedeni bu olabilir! Perdeler ne sıklıkla temizlenmeli? Azmetti ve başarı! 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı Adı “Mardin canavarı” kendi servet değerinde! Öyle bir talep var ki kapış kapış gidiyor Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu
Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran “çözüm süreci” iddiası

AK Partili Şamil Tayyar, Türkiye’nin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" sürecine dair çarpıcı iddialar paylaşarak, Kandil’in İran-İsrail gerilimi nedeniyle silah bırakma faaliyetini yavaşlattığını öne sürdü. DEM Parti’nin provokatif açıklamalarının süreci sabote ettiğini belirten Tayyar, her şeye rağmen devletin elinde 3 aşamalı bir eylem planı olduğunu ve Mayıs ayında kritik adımların atılabileceğini sinyalini verdi. Dağ kadrolarının Avrupa’ya transferi ve suça bulaşmamış olanların teslimi gibi yasal düzenlemelerin örgütün tasfiye hızına göre Meclis’e gelebileceği ifade edildi.

1
#1
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

Tayyar, "Terörüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Sürecin beklentiye uygun kıvamda olmadığını ileri süren Tayyar, "Devlet adına gözetim faaliyetini yürüten MİT Meclis Komisyonu Raporu’nda hükme bağlandığı gibi PKK’nın silah bırakma işlemini yeterli görmediği için bağlayıcı rapor düzenleyemiyor" dedi.

#2
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

Tayyar'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Çözüm süreci ne alemde? En son söyleyeceğimizi baştan yazalım, süreç, beklentiye uygun kıvamda değil. Bunun iki temel sebebi var: 1/Kandil, İran savaşı nedeniyle silah bırakma ve mağaraları boşaltma faaliyetini yavaşlattı, neredeyse durma noktasında. Şu ana kadar boşaltılan mağara sayısı, toplamın yüzde 30’u kadar.

#3
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

Teslim edilen silah sayısı, yok denecek kadar az. Teslim olan terörist sayısı ise Ocak ayından bu yana henüz 100’ü bulmadı. Devlet adına gözetim faaliyetini yürüten MİT de Meclis Komisyonu Raporu’nda hükme bağlandığı gibi PKK’nın silah bırakma işlemini yeterli görmediği için bağlayıcı rapor düzenleyemiyor.

#4
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

2/DEM’in üzerinde mutabık kaldığı komisyon raporundaki hükümlere aykırı, iktidarı suçlayıcı ve süreci sabote edici provokatif açıklamaları, çalışmaları yavaşlatıyor. Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın süreçle ilgili bilgi verdiği AK Parti yönetimi de devletin üzerine düşen sorumluluğu aksatmadan yerine getirdiği kanaatinde.

#5
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

Peki, bu durumda süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sürecin kademeli şekilde yürütülmesi konusunda hemfikirler. Yeni provokasyonlar olmazsa, Mayıs ayının ilk yarısından itibaren 3 aşamalı eylem planı devreye girebilir.

#6
Foto - Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran "çözüm süreci" iddiası

Demokratikleşme, suça bulaşmamış terör unsurlarının teslimi ve dağ kadrolarının Avrupa’ya transferiyle ilgili yasal düzenlemeler, örgütün tasfiye sürecindeki hızlanmaya paralel olarak kademeli şekilde Meclis gündemine getirilebilir. Özetle. Gecikme var ama sorunu aşma konusunda irade de var. PKK sözünü tutar, DEM katkı verirse eylem planı hazır."

Yorumlar

Vay vay

Dogru..pkk beklemede..Orta Doğuda her an her şey olabilir..israilin abdnin emirlerini bekliyorlar..
+90 (553) 313 94 23