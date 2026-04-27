Bu gerçekten doğru mu? AK Partili Şamil Tayyar’dan kafaları karıştıran “çözüm süreci” iddiası
AK Partili Şamil Tayyar, Türkiye’nin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" sürecine dair çarpıcı iddialar paylaşarak, Kandil’in İran-İsrail gerilimi nedeniyle silah bırakma faaliyetini yavaşlattığını öne sürdü. DEM Parti’nin provokatif açıklamalarının süreci sabote ettiğini belirten Tayyar, her şeye rağmen devletin elinde 3 aşamalı bir eylem planı olduğunu ve Mayıs ayında kritik adımların atılabileceğini sinyalini verdi. Dağ kadrolarının Avrupa’ya transferi ve suça bulaşmamış olanların teslimi gibi yasal düzenlemelerin örgütün tasfiye hızına göre Meclis’e gelebileceği ifade edildi.