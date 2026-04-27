Mehmet Metiner’den olay itiraf: “O belgeyi paylaşmakla hata ettim”

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği’ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi ve ardından Dışişleri Bakanlığı’nın yazdığı "nota" belgesini paylaşmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belgeyi paylaştığı için pişman olduğunu belirten Metiner, "Nota verilmesi vekiller için standart bir sistemdir ama ilk kez reddedildim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Emekli büyükelçiler ise notanın dilinin tamamen bürokratik bir nezaket içerdiğini, Metiner'in kaçma ihtimali gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.