Gündem
Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mehmet Metiner’den olay itiraf: “O belgeyi paylaşmakla hata ettim”

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği’ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi ve ardından Dışişleri Bakanlığı’nın yazdığı "nota" belgesini paylaşmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belgeyi paylaştığı için pişman olduğunu belirten Metiner, "Nota verilmesi vekiller için standart bir sistemdir ama ilk kez reddedildim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Emekli büyükelçiler ise notanın dilinin tamamen bürokratik bir nezaket içerdiğini, Metiner'in kaçma ihtimali gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Foto - Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Dışişleri Bakanlığı'nın Mehmet Metiner için ABD Büyükelçiliği'ne nota göndermesi olayını köşesine taşıdı.

Foto - Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"

Dışişleri'nin notasında yer alan ifadeler eleştirilmişti. Öztürk, bu ifadelerin bürokratik dilde normal olduğunu belirterek, "Halen merkezde bulunan deneyimli büyükelçi ve daha önce Atina, Yeni Delhi, Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş emekli büyükelçimizle konuştuğumda, bu ifadelerde asla yadırganacak bir şey bulunmadığını söylediler. Notanın dilinin hep böyle olduğunu vurguladılar." diye yazdı.

Foto - Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"

Mehmet Metiner ise kendisi için ABD Büyükelçiliği'ne verilen notayı sosyal medya hesabından paylaşıp daha sonra silmesiyle ilgili Öztürk'e konuştu.

Foto - Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"

Metiner, “Kaçmak isteyen birisi eleştirdiği ABD’ye kaçar mı? Ayrıca niçin kaçayım? Suç mu işledim? Ama, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler.” dedi.

Foto - Mehmet Metiner’den olay itiraf: "O belgeyi paylaşmakla hata ettim"

ABD Büyükelçiliği'ne bir ay önce gideceğini ancak biletini ertelediği için Dışişleri Bakanlığı notasının sanki başvurudan sonra gönderilmiş gibi algılandığını kaydeden Metiner, "İlk defa başvurum reddedildi. Daha önce reddedildikten sonra Dışişlerimiz devreye girip böyle bir yazı yazmış değil." diye konuştu.

Yorumlar

Vay vay

Niye pişman oldunuz sayın vekil..Küresel güç dünya lideri turkiyenin durumu ortaya çıktığı için mi pişman oldunuz..

Hadi bakalım

Darısı diğerlerinin başına
