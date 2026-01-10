  • İSTANBUL
Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!
Giriş Tarihi:

Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

Dünyanın en pahalı evleri belli oldu. İşte hayallerinizi süsleyecek 10 ev...

#1
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

Bazılarının içinde özel kar odaları var, bazılarının içinde devasa su kaydırakları...

#2
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

Bazıları ise 360 derecelik okyanus manzarasına sahip.

#3
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİ VE O EVLERİN SAHİPLERİ...

#4
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

10) FOUR FAIRFIELD POND Fiyat: 248 milyon dolar Konum: Hamptons, Long Island, ABD

#5
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

9) 15 KENSINGTON PALACE GARDEN Fiyat: 254 milyon dolar Konum: Londra, Birleşik Krallık

#6
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

8) THE ODEON TOWER PENTHOUSE Fiyat: 330 milyon dolar Konum: Monte Carlo, Monako

#7
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

7) LES PALAIS BULLES Fiyat: 420 milyon dolar Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa

#8
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

6) WITANHURST Fiyat: 450 milyon dolar Konum: Londra, İngiltere

#9
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

5) VILLA LES CEDRES Fiyat: 450 milyon dolar Konum: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fransa

#10
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

4) THE ONE Fiyat: 500 milyon dolar Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD

#11
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

3) VILLA LEOPOLDA Fiyat: 750 milyon dolar Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa

#12
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

2) ANTILIA Fiyat: 2 milyar dolar Konum: Mumbai, Hindistan

#13
Foto - Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!

1) BUCKINGHAM PALACE Fiyat: 4.9 milyar dolar Konum: Londra, İngiltere/ kaynak: haber7

