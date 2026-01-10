Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte dünyanın en pahalı 10 evi!
Dünyanın en pahalı evleri belli oldu. İşte hayallerinizi süsleyecek 10 ev...
Bazılarının içinde özel kar odaları var, bazılarının içinde devasa su kaydırakları...
Bazıları ise 360 derecelik okyanus manzarasına sahip.
İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİ VE O EVLERİN SAHİPLERİ...
10) FOUR FAIRFIELD POND Fiyat: 248 milyon dolar Konum: Hamptons, Long Island, ABD
9) 15 KENSINGTON PALACE GARDEN Fiyat: 254 milyon dolar Konum: Londra, Birleşik Krallık
8) THE ODEON TOWER PENTHOUSE Fiyat: 330 milyon dolar Konum: Monte Carlo, Monako
7) LES PALAIS BULLES Fiyat: 420 milyon dolar Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa
6) WITANHURST Fiyat: 450 milyon dolar Konum: Londra, İngiltere
5) VILLA LES CEDRES Fiyat: 450 milyon dolar Konum: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fransa
4) THE ONE Fiyat: 500 milyon dolar Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD
3) VILLA LEOPOLDA Fiyat: 750 milyon dolar Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa
2) ANTILIA Fiyat: 2 milyar dolar Konum: Mumbai, Hindistan
1) BUCKINGHAM PALACE Fiyat: 4.9 milyar dolar Konum: Londra, İngiltere/ kaynak: haber7
