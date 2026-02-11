  • İSTANBUL
Fiyatlarda artış yapınca protesto edilmişti! Müşteri kaybeden fast-food devi 100 bin kişiye bedava yemek dağıttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatlarda artış yapınca protesto edilmişti! Müşteri kaybeden fast-food devi 100 bin kişiye bedava yemek dağıttı

Ünlü fast-food zinciri, müşteri talebindeki düşüşe karşı agresif bir kampanya başlattı. Şirket, 100 bin kişiye ücretsiz yemek dağıttı.

Fast-food sektöründe yavaşlama sinyalleri güçlenirken, Chipotle da bu rüzgârdan etkilenen markalar arasına girdi. ABD merkezli şirketin 2025 dördüncü çeyrek finansallarına göre, mağaza satışları yıllık bazda yüzde 2,5 geriledi. Talepteki düşüşün arkasında önemli bir neden var. Chipotle, 2025’e girerken ülke genelinde Yüzde 2’lik menü fiyat artışı yaptı. Ancak daha geniş perspektifte tablo daha çarpıcı. Marketplace analizine göre, 2019-2025 arasında pirinç, et, fasulye, sebze ve soslarla yapılan burrito bowl'un fiyatı yaklaşık yüzde 50 arttı.

Buna ek olarak, 2024’te porsiyonların küçüldüğü iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmış, konu yatırımcıların açtığı toplu davaya kadar uzanmıştı. 3 Şubat’ta yapılan bilanço toplantısında Chipotle CFO’su Adam Rymer, tüketici davranışlarının öngörülmesinin zorlaştığını söyledi. Rymer, 2026’da aynı mağaza satışlarının yatay seyredeceğini beklediklerini açıkladı. Talebi canlandırmak isteyen Chipotle, ABD’nin en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan 2026 Super Bowl’u fırsata çevirdi.

Şirket, önceki akşam oynanan ve Seattle Seahawks'ın New England Patriots’ı 29-13 mağlup ettiği Super Bowl finalinde, devre arası ile üçüncü çeyrek arasında Instagram üzerinden 30 saniyelik bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yer alan SMS kodunu 888222’ye gönderen ilk 100 bin kişi burrito bowl, burrito, üçlü taco, salata veya quesadilla kazandı. Pazar araştırma ve kamuoyu yoklama şirketi YouGov'un raporuna göre ABD’li tüketicilerin yüzde 37’si dışarıda daha az yemek yiyor. Bu grubun yüzde 69’u, sebep olarak "çok pahalı" olmasını gösteriyor Yüzde 82'lik kesim restoran fiyatlarının son 12 ayda arttığını düşünüyor. Yüzde 32'lik kesim ise fiyatların kaliteyle örtüşmediği görüşünde...

Chipotle CEO’su Scott Boatwright, sınırlı süreli kampanyaların yeni müşteri çektiğini ve mevcut müşterilerin ziyaret sıklığını artırdığını söyledi.

Placer.ai Analitik Araştırma Direktörü R.J. Hottovy, fast-food zincirlerinin artık yalnızca birbirleriyle değil, Trader Joe’s ve Aldi gibi marketlerle de rekabet ettiğini söylüyor. Uzmanlara göre 2026’da kazanan markalar; fiyat-değer dengesini iyi kuran, mağaza deneyimini yenileyen ve tüketiciye "Neden dışarıda yemeliyim?" sorusuna net bir cevap verenler olacak.

