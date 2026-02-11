Fiyatlarda artış yapınca protesto edilmişti! Müşteri kaybeden fast-food devi 100 bin kişiye bedava yemek dağıttı

Şirket, önceki akşam oynanan ve Seattle Seahawks'ın New England Patriots’ı 29-13 mağlup ettiği Super Bowl finalinde, devre arası ile üçüncü çeyrek arasında Instagram üzerinden 30 saniyelik bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yer alan SMS kodunu 888222’ye gönderen ilk 100 bin kişi burrito bowl, burrito, üçlü taco, salata veya quesadilla kazandı. Pazar araştırma ve kamuoyu yoklama şirketi YouGov'un raporuna göre ABD’li tüketicilerin yüzde 37’si dışarıda daha az yemek yiyor. Bu grubun yüzde 69’u, sebep olarak "çok pahalı" olmasını gösteriyor Yüzde 82'lik kesim restoran fiyatlarının son 12 ayda arttığını düşünüyor. Yüzde 32'lik kesim ise fiyatların kaliteyle örtüşmediği görüşünde...