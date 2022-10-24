Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Eskiden 1 kilo bamyayı çok sattıklarını ancak vatandaşların artık gramla bamya aldıklarını ifade eden Ertunç, “Kayseri’de evine misafir gelecek denildiğinde bu misafir Cumhurbaşkanı dahi olsa bamya çorbası makbul olur. Bu bamyanın da hatırı sayılır bir fiyatı oldu. Bu ürünün aslı ottur. İçine koyulan etin kilosu 150 TL bamyanın kilosu 900 TL. Bamya gram altın ile yarışıyor. Başa baş gidiyordu. Bazen bu geçiyor, bazen de altın bunu geçiyor.