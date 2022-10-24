  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

2022-10-24 16:40:27
Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Hayat pahalığı birçok üründe kendisini gösteriyor. Bir kötü haber de baharat sektöründen geldi.

#1
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Zengin içeriği ve zahmetli üretimi ile bilinen bamyanın fiyat artışı sürüyor.

#2
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

İftar sofralarında çorba şeklinde yapılan bamya vatandaşlarca çok tercih edilirken, fiyatı neredeyse gram altınla yarışıyor.

#3
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Bu yıl bamyanın pahalandığını ve kilo fiyatının gram altınla yarıştığını söyleyen, baharatçı Ahmet Duran Ertunç, “Kilo fiyatı gram altına yaklaştı. Şu anda çiçek bamya dediğimiz birinci sınıf yeşil bamya 900 TL kilosu.

#4
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

İkinci sınıfı biraz daha esmer oluyor. Onun fiyatı da 800 TL. İri bamya Kayseri’de çok makbul olmaz. O nedenle iri bamyalar ucuz. Bu çiçek bamya dediğimiz ürün Amasya’da üretilir. Türkiye’nin nerdeyse en büyük üreticisi orasıdır.

#5
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Onun dışında yaş bamya Adana ve Mersin gibi illerimizde çok üretilir ama bu çiçek bamya dediğimiz ürün sadece Amasya’da yetişiyor. Ondan dolayı da piyasayı orası belirliyor” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Eskiden 1 kilo bamyayı çok sattıklarını ancak vatandaşların artık gramla bamya aldıklarını ifade eden Ertunç, “Kayseri’de evine misafir gelecek denildiğinde bu misafir Cumhurbaşkanı dahi olsa bamya çorbası makbul olur. Bu bamyanın da hatırı sayılır bir fiyatı oldu. Bu ürünün aslı ottur. İçine koyulan etin kilosu 150 TL bamyanın kilosu 900 TL. Bamya gram altın ile yarışıyor. Başa baş gidiyordu. Bazen bu geçiyor, bazen de altın bunu geçiyor.

#7
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor! Herkes şaşkın

Şu anda altın bundan önde gidiyor. İnşallah ucuzlasın, satışımız çoğalsın. Vatandaşların ilgisi var. Satılıyor ama o eski satışlar yok” şeklinde konuştu.

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Hakan Çalhanoğlu'nun adı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın takımı Newcastle United ile anılıyordu. Prens Selman'ın takımı Newcastle U..
İran'la ilgili olay teklif! Resmen yer yerinden oynayacak
Spor

İran'la ilgili olay teklif! Resmen yer yerinden oynayacak

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Birleşmiş Milletler Diplomatı Zampolli'den sürpriz bir mektup aldı. ..
Yunanistan'dan Türklere karşı yeni provokasyon!
Gündem

Yunanistan'dan Türklere karşı yeni provokasyon!

Yunan makamları Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olarak kabul edilen ve içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan ta..
TOKİ'ye başvuranlar dikkat! Yarın büyük gün
Konut Projeleri

TOKİ'ye başvuranlar dikkat! Yarın büyük gün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 'İlk evim ilk işyerim'de ilk temeller yarın atılacak.
Dünya devlerinden Türkiye kararı! Başka çareleri kalmadı
Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı! Başka çareleri kalmadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birçok Avrupa ülkesini zor duruma düşürdü. Bu konuyu gündemine alan Wall Street Journal, dünyaca ünlü giy..
Temel Karamollaoğlu'ndan şoke eden itiraf! Ağızlar bir karış açık kaldı
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan şoke eden itiraf! Ağızlar bir karış açık kaldı

6'lı masa adayının ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir isim olması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Henüz böyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23