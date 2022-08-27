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Ekonomi
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Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

2022-08-27 15:57:59
Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Ankara’da bir depoyu su basması sonucu halılar, Elazığ’a getirilerek üçte bir fiyatına satışa sunuldu.

#1
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise ucuz fiyata halı alabilmek için dükkana akın etti.

#2
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

İş yeri önünde araç ve insan kuyrukları oluşurken, vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

#3
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

İzdiham yaşandığı halı dükkanda adım atacak yer kalmadı.

#4
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Kapış kapış alınan halılar, araçlara konularak evlere götürüldü.

#5
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Çalışanlardan Hakan Gülbaş, şöyle konuştu.

#6
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

“Büyük bir yoğunluk var. Ankara’daki depomuzu su bastı. Ondan dolayı halılarımızın yarısını orada sattık. Yarısını buraya getirdik. Şuan izdiham var. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz.

#7
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Fiyatlar çok uygun. Bu fiyata fabrikada yok. Müşteriler geliyor. Herkes alıyor”

#8
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

Müşterilerden Nihat Bingöl ise şu ifadeleri kullandı.

#9
Foto - Fiyatı 3’te 1! Mağazaya hücum ettiren ucuzluk

“Ucuzluk var. 3’te biri fiyatına veriyorlar. Elazığ’da herkes akın etmiş. Duyan geldi. Ürünlerin Ankara’dan geldiğini biliyoruz. Hepsi sıfırdır”

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