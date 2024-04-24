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Ekonomi
7
Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

2024-04-24 20:30:47
Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomi politikalarının sürdürüleceğine ilişkin kararlılığın devam ettiğini belirterek, enflasyona dikkat çekti.

#1
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Fitch Ratings tarafından, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve bunun Türkiye'deki bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar, uluslararası kamu finansmanı ve şirketler üzerindeki etkilerini tartışmak üzere çevrim içi ortamda bir panel düzenlendi.

#2
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Panelde konuşan Morales, Türkiye ekonomisinde kırılganlıkların azaldığını ve cari açıkta daralmanın sürdüğünü dile getirdi.

#3
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Morales, Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin cari açığa yansıdığını belirterek, uluslararası rezervlerin mart ayının başındaki seviyelere yeniden yükseldiğini söyledi.

#4
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Öte yandan Türkiye'de şu anda temel politika zorluğunun enflasyon olduğunu ifade eden Morales, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, ekonomi politikasının sürdürüleceğine ilişkin daha fazla güvenimiz var ve bu politika yönünde kararlılık olduğuna ilişkin başka işaretler de gördük. Martta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde beklenmedik bir artış yaptığını ve seçim sonrası siyasi otoritenin ekonomi programı onayladığını da gördük. Bundan sonra, enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için politikaların ne ölçüde daha da sıkılaştırılacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, dezenflasyon sürecini ve TCMB'nin çalışmasını desteklemek için sadece para politikası tarafında değil, diğer politika seviyelerinde de atılması gereken adımlar var." diye konuştu.

#5
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell, ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ve para politikasının sıkılaştırılmasının yanı sıra makro ihtiyati düzenlemelerin de basitleştirilmesinin bankalar için baskıların hafifletilmesine yardımcı olduğunu aktardı.

#6
Foto - Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Son aylarda Türk bankalarının ihraçlarında büyük bir artış gözlemlediklerini belirten Liddell, bankalar için bazı risklerin sürdüğünü de kaydetti. Panelde Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Uluslararası Kamu Finansmanı Direktörü Nilay Akyıldız, Banka Dışı Finansal Kurumlar Direktörü Levent Topçu ve EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı Paul Lund da değerlendirmelerde bulundu. Kaynak: AA

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