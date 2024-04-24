Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

Öte yandan Türkiye'de şu anda temel politika zorluğunun enflasyon olduğunu ifade eden Morales, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, ekonomi politikasının sürdürüleceğine ilişkin daha fazla güvenimiz var ve bu politika yönünde kararlılık olduğuna ilişkin başka işaretler de gördük. Martta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde beklenmedik bir artış yaptığını ve seçim sonrası siyasi otoritenin ekonomi programı onayladığını da gördük. Bundan sonra, enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için politikaların ne ölçüde daha da sıkılaştırılacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, dezenflasyon sürecini ve TCMB'nin çalışmasını desteklemek için sadece para politikası tarafında değil, diğer politika seviyelerinde de atılması gereken adımlar var." diye konuştu.