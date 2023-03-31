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Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

2023-03-31 12:21:00
Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

Erdoğan sözünü tuttu! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bugün Finlandiya ve İsveç basınında geniş yankı buldu. Finlandiya basını sancılı sürecin ülkeleri için 'bir ders' olduğuna yer verirken İsveç basını önlerinde hala net bir tarih olmadığını belirterek "İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." açıklamalarına yer verdi. CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadesini kullandı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulundan geçerek kabul edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

#1
Foto - Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

EN ÇOK KONUŞULAN KONULARDAN OLDU Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadelerine yer verdi. Macaristan Parlamentosu'nun da hafta başında üyeliğini onayladığı Finlandiya'nın NATO sürecinin başlaması bugün hem Finlandiya hem dünya basınında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini 17 Mart’ta açıklamıştı.

#2
Foto - Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

"İSVEÇ HALA BEKLEMEDE" CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadelerine yer verdi. İsveç'in hala beklemede olduğu belirtilen haberde CNN, sadece Türkiye değil Macaristan'ın da bu konuda çekinceleri olduğunu belirtti ve "Türkiye İsveç'in üyeliğine karşı kararlı görünüyor, süreç şimdilik tıkandı. Macaristan da İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin onaylanmasından önce ele alınması gereken çok sayıda şikayet olduğunu vurguladı" diye yazdı.

#3
Foto - Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

FİNLANDİYA BASININDA MEMNUNİYET Finlandiya basınında bugün duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daily Finland gazetesi 'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazır' başlıklı haberinde sürecin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı imzaya kaldığı ifade edilerek, İltalehti gazetesi TBMM oturumunda yapılan açıklamalara yer verdi ve oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamının Finlandiya lehine oy verdiğine dikkat çekti. "SÜREÇ SANCILI GEÇTİ" Ilta Sonomat gazetesi ülkenin NATO üyeliği konusunda yayınladığı bir analizde sürecin sancılı geçtiğini, Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerde bu tarz çalışmaya alışkın olmadığını belirterek bunun aslında 'iyi bir ders' olduğunu öne sürdü: "Bu durum giderek gerginleşen bir gelecekte uluslararası işlerin nasıl halledilebileceği konusunda bizler için iyi bir ders oldu. NATO'nun ünlü 5. Maddesi bile üye ülkelere otomatik askeri yardım getirmez, her NATO ülkesi kararını kendi verir. Belki bir gün Finlandiya da bazı NATO kararlarını erteleyebilecek ve müttefikleri ulusal pozisyonunu dinlemeye ikna edebilecek bir duruma gelebilir."

#4
Foto - Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

"İSVEÇ HALA BEKLİYOR" Finlandiya'nın üyelik süreci ile ilgili atılan adım İsveç basınında da ynakı buldu. İsveç'in Aftonbladet gazetesi 'Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dedi' başlıklı haberinde, "30 NATO ülkesinin tamamı yeşil ışık yaktı, Finlandiya'nın savunma ittifakının bir üyesi olabilmesi için geriye sadece formaliteler kaldı. Biz ise hala ne Macaristan'dan ne de Türkiye'den onay almış değiliz. Kararın ne zaman verilebileceği konusunda da herhangi bir tarih belirlenmedi. İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." ifadeleri yer aldı.

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