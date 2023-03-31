Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

FİNLANDİYA BASININDA MEMNUNİYET Finlandiya basınında bugün duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daily Finland gazetesi 'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazır' başlıklı haberinde sürecin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı imzaya kaldığı ifade edilerek, İltalehti gazetesi TBMM oturumunda yapılan açıklamalara yer verdi ve oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamının Finlandiya lehine oy verdiğine dikkat çekti. "SÜREÇ SANCILI GEÇTİ" Ilta Sonomat gazetesi ülkenin NATO üyeliği konusunda yayınladığı bir analizde sürecin sancılı geçtiğini, Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerde bu tarz çalışmaya alışkın olmadığını belirterek bunun aslında 'iyi bir ders' olduğunu öne sürdü: "Bu durum giderek gerginleşen bir gelecekte uluslararası işlerin nasıl halledilebileceği konusunda bizler için iyi bir ders oldu. NATO'nun ünlü 5. Maddesi bile üye ülkelere otomatik askeri yardım getirmez, her NATO ülkesi kararını kendi verir. Belki bir gün Finlandiya da bazı NATO kararlarını erteleyebilecek ve müttefikleri ulusal pozisyonunu dinlemeye ikna edebilecek bir duruma gelebilir."