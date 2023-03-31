2023-03-31 12:21:00 Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!
Erdoğan sözünü tuttu! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bugün Finlandiya ve İsveç basınında geniş yankı buldu. Finlandiya basını sancılı sürecin ülkeleri için 'bir ders' olduğuna yer verirken İsveç basını önlerinde hala net bir tarih olmadığını belirterek "İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." açıklamalarına yer verdi. CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadesini kullandı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulundan geçerek kabul edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.