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İslam
Finlandiya ormanlarının sevimli sakinleriyle tanışın
Helsinki'nin karla kaplı ormanlarındaki sevimli hayvanların görüntüleri insanın içini ısıtıyor.
Helsinki'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Joachim Munter tarafından çekilen fotoğraflarda birbirinden sevimli hayvanlar kameralara adeta poz veriyor.
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