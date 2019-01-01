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Finlandiya ormanlarının sevimli sakinleriyle tanışın

  • Helsinki'nin karla kaplı ormanlarındaki sevimli hayvanların görüntüleri insanın içini ısıtıyor.

  • Helsinki'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Joachim Munter tarafından çekilen fotoğraflarda birbirinden sevimli hayvanlar kameralara adeta poz veriyor.

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