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Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

2023-09-07 12:18:52
Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 1 Eylül'de hapishaneden kaçan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante'nin polis çemberini aştığı ancak yakınlardaki botanik bahçesinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği bildirildi. ABC News haberine göre, arama alanını genişleten Pensilvanya Eyalet Polisi, kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen Cavalcante'nin halen Chester Hapishanesinin yaklaşık 8 kilometre güneybatısındaki Longwood Botanik Bahçesi’nde saklanıyor olabileceğinden şüpheleniyor. Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevins, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaçmaya çalışıyor ve bunu da başardı. Güvenlik çemberini aşabileceği bir nokta buldu ve güneye doğru kaçtı." dedi.

#1
Foto - Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

Botanik bahçesinin polis araması nedeniyle bugün kapalı tutulduğunu aktaran Bevins, Cavalcante'nin botanik bahçesindeki güvenlik kameralarınca 2 kez görüntülendiğini bildirdi. Firarinin ilk kez pazartesi akşamı botanik bahçesinde kuzey istikametine doğru yürürken görüntülendiğini belirten Bevins, bir saat arayla aynı kamera tarafından güney istikametine doğru yürürken kaydedildiğini ifade etti. Firar eden mahkumun, kameralardan elde edilen son fotoğraflarını basınla paylaşan Bevins, Cavalcante'nin kapüşonlu bir üst giydiğini, yanında sırt çantası ve spor çantası olduğunu söyledi.

#2
Foto - Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

Firarinin Brezilya'daki annesinden "teslim ol" mesajı Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevins'e göre, Cavalcante'nin annesi, oğlunun sorun çıkarmadan teslim olması için bir mesaj kaydetti. Mesajın, polis helikopterleri ve araçlardan anons edildiğini aktaran Bevins, Brezilya'daki annesine kaydettirilen mesajın firari mahkumun ana dilinin Portekizce olduğunu ifade etti. Polisin, firariyi yakalamak için yürüttüğü operasyon nedeniyle bölgedeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

#3
Foto - Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

Daha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.

#4
Foto - Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

Kameralara yakalanmasından bir gün önce Cavalcante Pocopson Kasabası'nda eyalet polisi tarafından uzaktan fark edilmiş, 1.80 boyundaki, 120 kilo ağırlığındaki firari, polisin takibine rağmen yakalanamamıştı. Cavalcante'nin yakalanması için 10 bin dolar ödül ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve yerel yetkililer, Cavalcante'nin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiyi vereceklere 10 bin dolarlık para ödülü teklif etmişti.

#5
Foto - Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınmıştı. Bölge Savcılığı Ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cavalcante, eski kız arkadaşı Brandao'yu, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

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