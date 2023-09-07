Film gibi firar! O mahkum hapishaneden böyle kaçtı!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 1 Eylül'de hapishaneden kaçan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante'nin polis çemberini aştığı ancak yakınlardaki botanik bahçesinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği bildirildi. ABC News haberine göre, arama alanını genişleten Pensilvanya Eyalet Polisi, kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen Cavalcante'nin halen Chester Hapishanesinin yaklaşık 8 kilometre güneybatısındaki Longwood Botanik Bahçesi’nde saklanıyor olabileceğinden şüpheleniyor. Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevins, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaçmaya çalışıyor ve bunu da başardı. Güvenlik çemberini aşabileceği bir nokta buldu ve güneye doğru kaçtı." dedi.