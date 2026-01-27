Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın futbol kariyeri, çocuk yaşta babasının silahlı çatışmada yaralanması sonucu dramatik bir şekilde değişti. Ailesiyle birlikte güvenlik nedeniyle Bajo Baudo bölgesinden ayrılan Asprilla, futbol kariyerine Tienda Nueva Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneği fark edilince Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye transfer oldu. Burada Jhon Duran ile tanışan Asprilla, bu dostluğunu bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde sürdürüyor.