  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Rusya resmen açıkladı: '17 yerleşim yerini ele geçirdik' 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış Sessiz tehlike giderek büyüyor İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol sahasıyla ilgili beklenmedik karar! Dev şirkete devredildi Elektriğe yeni zam mı geliyor? TMSF dev tekstil fabrikasını satışa çıkardı: Milyarlarca liralık rekor bir bedelle ihale yapılacak! Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! Ücretli abonelik dönemi başlıyor Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Spor
8
Yeniakit Publisher
Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın futbol kariyeri, çocuk yaşta babasının silahlı çatışmada yaralanması sonucu dramatik bir şekilde değişti. Ailesiyle birlikte güvenlik nedeniyle Bajo Baudo bölgesinden ayrılan Asprilla, futbol kariyerine Tienda Nueva Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneği fark edilince Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye transfer oldu. Burada Jhon Duran ile tanışan Asprilla, bu dostluğunu bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde sürdürüyor.

#1
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın futbol kariyeri, çocuk yaşta babasının silahlı çatışmada yaralanması sonucu dramatik bir şekilde değişti. Ailesiyle birlikte güvenlik nedeniyle Bajo Baudo bölgesinden ayrılan Asprilla, futbol kariyerine Tienda Nueva Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneği fark edilince Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye transfer oldu. Burada Jhon Duran ile tanışan Asprilla, bu dostluğunu bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde sürdürüyor.

#2
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Galatasaray'ın Girona'dan bedelsiz ve satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki dokuzuncu Kolombiyalı futbolcu oldu. Asprilla'nın profesyonel futbol yolculuğu ise çocukluk yıllarında yaşadığı dramatik bir olayla şekillendi.

#3
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

İnşaat işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin yedi çocuğundan üçüncüsü olan Asprilla, Kolombiya'nın Bajo Baudo bölgesinde futbola başladı. Ancak babasının bir çatışma sırasında kurşunla yaralanmasının ardından aile, güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Asprilla henüz altı yaşındayken ailesiyle birlikte Tienda Nueva'ya taşındı.

#4
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Tienda Nueva Futbol Okulu'nda yeteneği fark edilen Asprilla, daha sonra Tablones Okulu'na geçti. Burada Envigado Palmira Başkanı Evelio Orozco'nun dikkatini çeken genç oyuncu, sekiz yaşında ailesinin de onayıyla Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye götürüldü. Asprilla, 11 yaşında altyapıya girerek Radamel Falcao, James Rodriguez ve Juan Fernando Quintero gibi yıldızların sahne aldığı Pony Futbol turnuvasında forma giydi.

#5
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Asprilla'nın yolu, bugün Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile Envigado altyapısında kesişti. İki futbolcu 2012 yılından bu yana arkadaşlıklarını sürdürüyor. Asprilla, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Duran ile 9 yaşından beri arkadaşız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Her iki oyuncu da 2022'nin başında Envigado'dan ayrıldı. Asprilla Watford'a, Duran ise Chicago'ya transfer oldu. Asprilla daha sonra Girona'ya giderken, Duran Aston Villa ve Al-Nassr formalarını giydi. Farklı liglerde yollarına devam eden iki isim, bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin karşı cephelerinde yer alıyor.

#7
Foto - Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23