Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun

İnşaat işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin yedi çocuğundan üçüncüsü olan Asprilla, Kolombiya'nın Bajo Baudo bölgesinde futbola başladı. Ancak babasının bir çatışma sırasında kurşunla yaralanmasının ardından aile, güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Asprilla henüz altı yaşındayken ailesiyle birlikte Tienda Nueva'ya taşındı.