2023-10-09 17:00:36 Filistinli kızın yürek yakan feryadı
Tüm ailesini kaybeden Tala Huseyin Ebu Dakka’nın göz yaşları yürekleri parçaladı.
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Tüm ailesini kaybeden Tala Huseyin Ebu Dakka’nın göz yaşları yürekleri parçaladı.
İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı.
Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira beldesindeki evinin enkazı altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve diğer dört yakınını kaybettiği haberiyle sarsıldı.
Yaşadığı olayın ardından sürekli gözyaşı döken Ebu Dakka, ailesinden sağ kalan anneannesi tarafından teselli ediliyor.
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