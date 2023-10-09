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Dünya
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Filistinli kızın yürek yakan feryadı

2023-10-09 17:00:36
Filistinli kızın yürek yakan feryadı

Tüm ailesini kaybeden Tala Huseyin Ebu Dakka’nın göz yaşları yürekleri parçaladı.

#1
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı.

#2
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira beldesindeki evinin enkazı altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve diğer dört yakınını kaybettiği haberiyle sarsıldı.

#3
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

Yaşadığı olayın ardından sürekli gözyaşı döken Ebu Dakka, ailesinden sağ kalan anneannesi tarafından teselli ediliyor.

#4
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#5
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#6
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#7
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#8
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#9
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

#10
Foto - Filistinli kızın yürek yakan feryadı

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