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Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

2023-11-30 08:28:59
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Filistin'in cesur kızı olarak tanınan ve işgalci İsrail tarafından haksız yere hapishanede tutulan Ahed Tamimi, rehine takası mutabakatı kapsamında serbest bırakıldı. Bilindiği üzere, İsrail ile Hamas ilk olarak 4 gün ardından ise 2 gün daha eklenerek toplamda 6 gün boyunca Gazze'de "insani ara" verilmesi konusunda anlaşmıştı. Bu kapsamda yapılan esir takaslarının sonuncusu gece saatlerinde gerçekleşti. İsrail'in serbest bıraktığı isimler arasında Ahed Tamimi de yer aldı. Tamimi, 2015 yılında İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti.

#1
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da başlayan Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesi 6. gününü tamamladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hamas arasında esir takasları gerçekleştirildi.

#2
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

30 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

#3
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

#4
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

#5
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

#6
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı. Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

#7
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

AHED TAMİMİ DE SERBEST Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

#8
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı. Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

#9
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

SAHTE BİR PAYLAŞIM YÜZÜNDEN TUTUKLANMIŞTI Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, ardından ise tutuklanmıştı.

#10
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

SAHTE HESAP ÜZERİNDEN İSRAİLLİLERİN KATLEDİLMESİ ÇAĞRISI Tutuklama kararı, Ahed Tamimi adına açılan bir sahte hesapta yazılanlar ardından gerçekleştirilmişti. Tamimi adını kullanarak açılan sahte hesapta Alman diktatör Hitler'e atıfta bulunarak İsraillilerin katledilmesi çağrısında bulunulmuştu.

#11
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

FİLİSTİN'İN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrailli askere attığı tokatla tanıdı. 22 yaşındaki Ahed Tamimi, kuzenini vuran İsrailli askere karşı cesur duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.

#12
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi. İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor. İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

#13
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

10 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILDI İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının İsrail'e ulaştığını duyurdu. İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

#14
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

#15
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

GAZZE'DE İNSANİ ARA Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor. Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

#16
Foto - Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

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