2023-11-05 12:52:55 Filistin konusundaki sessizliği büyük tepki çekmişti! Cem Yılmaz’a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak
Salih Tuna, çocuklar Gazze'de paramparça edilirken gıkı bile çıkmayan sözde ünlülere verdi veriştirdi. “Siyonist İsrail rejimiyle iltisaklı networkten mi çekiniyorsunuz yoksa? Yani, Siyonist firmalarla malul reklam ajansları veya malum dijital platformlar ekmeğinizi keser diye mi korkuyorsunuz?.. İştahınızın kesilmesi için daha kaç çocuk ölmeli peki?” diye soran Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: