Filistin konusundaki sessizliği büyük tepki çekmişti! Cem Yılmaz’a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak

“Çocuklar Gazze'de paramparça edilirken bile gıkınız çıkmadı. Ne bir tweet attınız ne de çıkıp sadra şifa tek bir söz söylediniz. Oysa "duyar kasmakta" üstünüze yoktu. Hem de bir ağaç için bile kıyametleri kopartacak kadar. Diyeceksiniz ki, "Bize ne Gazze'den; hem öldürülenler Türk değil hem de Gazze Türkiye'de değil." İyi de Mahsa Amini de Türk değildi. Olay da Türkiye'de geçmiyordu ama günlerce susmamış, adeta vicdan patlaması yaşamıştınız. Sıra Gazze'ye gelince vicdanlarınız iflas mı etti? Yoksa derdiniz haksızlığa veya zulme karşı çıkmak değil miydi? Mahsa Amini üzerinden İran'a vurmak hem kolay hem de son derece fiyakalıydı değil mi?