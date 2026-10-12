Filipinler'den olay karar: Çin ve Hindistan yerine Türkiye'yi aldılar
Türkiye'ye binlerce kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Filipinler önemli bir karara imza attı. Yeni kararda Türkiye'nin listeye dahil edilmesi dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye binlerce kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Filipinler önemli bir karara imza attı. Yeni kararda Türkiye'nin listeye dahil edilmesi dikkat çekti.
Filipinler, vize muafiyeti kapsamında Türk vatandaşlarına 30 gün boyunca vizesiz kalma imkanı tanıdı. Filipinler, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 157 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıdı. Turistler gerekli şartları sağlamaları durumunda yapacakları ek başvuru ile vizesiz kalış süresini 59 güne kadar uzatabilecek.
Manila yönetimi tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeye göre; Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelere de vize muafiyeti hakkı tanındı. Böylece Türk pasaportu taşıyanlar Filipinler’e 30 güne kadar vizesiz şekilde girebilecek.
Yeni uygulama, Asya ve Batı ülkelerinin yanında Afrika kıtasındaki çok sayıda ülkeyi de kapsıyor. Güney Afrika, Kenya, Gana, Uganda, Tanzanya ve Etiyopya dahil 46 Afrika ülkesinin vatandaşları vizesiz seyahat imkanından yararlanabiliyor.
Filipinler’e vizesiz girebilmek için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. En az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak ve dönüş biletini ibraz edebilmek bu şartlar arasında yer alıyor. Ülkede daha uzun süre kalmak isteyen turistler için ek süre imkanı da bulunuyor. Filipinler Göçmenlik Bürosu’na yapılacak başvuruyla başlangıçtaki 30 günlük süreye 29 gün daha eklenebiliyor ve toplam konaklama süresi 59 güne çıkabiliyor.
Düzenlemeden tüm ülkeler aynı standartlarda yararlanamıyor. Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya, Somali ve Sudan standart vize muafiyetinin dışında tutulurken, Çin ve Hindistan vatandaşları için ise daha kısa konaklama sürelerine izin veren farklı vize kuralları uygulanıyor. Filipinler’in vize rejimindeki değişiklik, turizm sektörünü canlandırma ve salgın sonrasında küresel seyahat pazarından daha fazla pay alma hedefiyle hayata geçirildi. Ülkenin turizm gelirleri de düzenlemenin arka planındaki veriler arasında yer aldı.
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