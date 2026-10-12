Filipinler'den olay karar: Çin ve Hindistan yerine Türkiye'yi aldılar

Filipinler’e vizesiz girebilmek için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. En az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak ve dönüş biletini ibraz edebilmek bu şartlar arasında yer alıyor. Ülkede daha uzun süre kalmak isteyen turistler için ek süre imkanı da bulunuyor. Filipinler Göçmenlik Bürosu’na yapılacak başvuruyla başlangıçtaki 30 günlük süreye 29 gün daha eklenebiliyor ve toplam konaklama süresi 59 güne çıkabiliyor.