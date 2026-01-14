Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişi; Fiat, Renault, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Grande Panda araçta tamamına taksit imkanı olduğu görüldü. Bu durum, Fiat yaptı yapacağını dedirtebiliyor.