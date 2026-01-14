  • İSTANBUL
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Türkiye'de otomobil almak isteyenlerin aklına gelen ilk şirketlerden biri olan Fiat'ın güncel kampanyaları incelendiğinde ise, tamamına taksitle Grande Panda satışının başladığı görüldü.

#1
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişi; Fiat, Renault, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Grande Panda araçta tamamına taksit imkanı olduğu görüldü. Bu durum, Fiat yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#2
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

TAMAMINA TAKSİTLE GRANDE PANDA Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde, aylık sabit ödeme planları ile tercih edilen dönemlerin (12, 24 ve 36 ay) sonunda Grande Panda araca tamamen sahip olunabileceği görüldü. Aşağıda ilgili modellere ilişkin tavsiye edilen satış fiyatları üzerinden hazırlanan örnek 12, 24 ve 36 ay vadeli aylık ve dönem sonu leasing ödeme planları yer alıyor.

#3
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

KAMPANYA İLE İLGİLİ DETAYLAR Leasing programı, 24 Ocak 2026 tarihinde son bulacak. Leasing sürecindeki işlemler, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. iş birliği ile yürütülüyor.

#4
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Vergi levhasına sahip olan tüzel ve gerçek kişiler programdan yararlanabiliyor. Bireysel müşteriler ise leasing programı kapsamı dışında. Program kapsamında leasing ile verilecek araçlar stoklarla sınırlı. Diğer detaylar ve süreçle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Fiat otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.

#5
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

FIAT GRANDE PANDA FİYAT LİSTESİ Fiat otomotiv şirketi, Grande Panda araçta tamamına taksit imkanı olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 14 Ocak 2026 tarihinde görülen ve Grande Panda aracın son duyurulan fiyat listesi yer alıyor.

#6
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

#7
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Model Yılı: 2025. Versiyonu: 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima. Donanımı: La Prima. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Fiyatı: 1.499.900 TL.

#8
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanımı: Icon. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli - Benzinli. Fiyatı: 1.649.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.549.900 TL.

#9
Foto - Fiat gemileri yaktı: Sevilen modelde tamamına taksit imkanı!

Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanımı: La Prima. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli - Benzinli. Fiyatı: 1.749.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.649.900 TL.

