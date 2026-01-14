  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! Koltuklara dökülen çay ve kahve lekesini gidermenin yolu Emekli istismarcılarını iyi görün! SGK borç liginde CHP şampiyonluğu Trump'ın sözleri kan dondurdu! ABD'de tartışma konusu oldu! Sıcaklıklar aniden düşecek! İşte soğuktan tir tir titreyecek illerimiz Yeni dönem başladı başlayacak: Fofana transferini Galatasaray'ın gayreti belirleyecek Üst düzey bir yetkili: Google'nin 2026 hedefini duyurdu! Yapay zekaya daha da kolay erişebilecekler Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor

Milyonlarca kart kullanıcısının merakla beklediği temassız ödeme düzenlemesi nihayet hayata geçiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yeni talimata göre, 1 Temmuz 2024'ten bu yana 1500 TL olarak uygulanan şifresiz işlem limiti güncellendi. Yarından itibaren (15 Ocak 2026) geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar 2 bin 500 TL’ye kadar olan alışverişlerinde şifre girmeden hızlıca ödeme yapabilecek.

1
#1
Foto - Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor

Kartla ödeme yapanlar için önemli bir değişiklik başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara ilettiği yeni düzenleme kapsamında, temassız işlemlerde şifre girilmeden yapılabilecek üst limit artırıldı.

#2
Foto - Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor

Daha önce 1500 TL olarak uygulanan şifresiz temassız ödeme sınırı, 15 Ocak itibarıyla 2500 TL’ye yükseltiliyor. Böylece kullanıcılar, kart ya da mobil cihazlarını POS cihazına yaklaştırarak daha yüksek tutarlarda işlem yapabilecek.

#3
Foto - Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor

LİMİT 1,5 YIL SONRA GÜNCELLENDİ Şifresiz temassız ödeme limiti en son 1 Temmuz 2024’te 1500 TL’ye çıkarılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından artan fiyatlar ve ödeme alışkanlıkları dikkate alınarak limit yeniden düzenlendi.

#4
Foto - Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor

Yeni uygulamayla birlikte temassız ödeme sistemi, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından daha geniş bir alanda devreye girmiş olacak. Bankalar, güvenlik kriterleri doğrultusunda belirlenen bu limitin, dünya genelindeki uygulamalarla da uyumlu olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Keremoviç

Hani kredi kartında taksitli nakit 50 bin TL'ye vadede 6 aya çıkacaktı milleti uyutmaktan başka birşey yaptıkları yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti.
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23