Kredi kartında yeni dönem başladı! Önemli değişiklik hizmete giriyor
Milyonlarca kart kullanıcısının merakla beklediği temassız ödeme düzenlemesi nihayet hayata geçiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yeni talimata göre, 1 Temmuz 2024'ten bu yana 1500 TL olarak uygulanan şifresiz işlem limiti güncellendi. Yarından itibaren (15 Ocak 2026) geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar 2 bin 500 TL’ye kadar olan alışverişlerinde şifre girmeden hızlıca ödeme yapabilecek.