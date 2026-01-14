  • İSTANBUL
Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!
IHA Giriş Tarihi:

Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

İzmir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden paslı vida çıktı.

#1
Foto - Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü.

#2
Foto - Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı.

#3
Foto - Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

#4
Foto - Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi.

