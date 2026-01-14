  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! Koltuklara dökülen çay ve kahve lekesini gidermenin yolu Emekli istismarcılarını iyi görün! SGK borç liginde CHP şampiyonluğu Trump'ın sözleri kan dondurdu! ABD'de tartışma konusu oldu! Sıcaklıklar aniden düşecek! İşte soğuktan tir tir titreyecek illerimiz Yeni dönem başladı başlayacak: Fofana transferini Galatasaray'ın gayreti belirleyecek Üst düzey bir yetkili: Google'nin 2026 hedefini duyurdu! Yapay zekaya daha da kolay erişebilecekler Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

AKOM'dan yapılan uyarıya göre; mega kent İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.

1
#1
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava raporlarını paylaştı. Buna göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların batı kesimlerde 4-6 derece artması, doğu kesimlerde ise 3-5 derece azalması bekleniyor.

#2
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

İSTANBUL'A SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR - AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri için karla karışık yağmur ve yer yer kar beklentisi paylaşılırken, kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre aralığında olabileceği tahmin edildi.

#3
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

5 BÜYÜKŞEHİRDE BEKLENEN SICAKLIKLAR - Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da bugün sıcaklığın 9 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ankara'da gece saatlerinde don etkisiyle sıcaklığın eksi derecelere inmesi, gündüz ise 1 derece civarında kalması öngörülüyor. İzmir'de 14, Bursa'da 9, Antalya'da 15 derece seviyeleri öne çıkıyor.

#4
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

9 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI - MGM'nin tahminlerine göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği değerlendiriliyor. Paylaşılan uyarılar kapsamında Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldığı bildirildi.

#5
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

METEOROLOJİ UZMANI DA O TARİHİ İŞARET ETTİ - Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt ise TRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede 18 Ocak'tan sonra Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini belirten Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Bozyurt, "Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum." dedi.

#6
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

"25 OCAK'TA DA KUVVETLİ BİR SİSTEM VAR" - 25 Ocak sonrasına ilişkin değerlendirmesinde ise Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu ancak şu aşamada net konuşmak için erken olduğunu ifade eden Bozyurt, "25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - AKOM tarih verip uyardı: İstanbul kara teslim olacak

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLACAK - Bozyurt, 2016'dan bu yana kış mevsiminin belirgin şekilde sert geçmediğini belirterek bu yıla ilişkin daha çetin bir tablo öngördüğünü söyledi. Daha önce dile getirdiği "Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum" değerlendirmesini hatırlatan Bozyurt, son gelişmelerin de bu beklentiyi desteklediğini ifade etti. Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini, sert kış koşullarının ise mart ayının ilk yarısına kadar etkisini sürdürebileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti.
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23