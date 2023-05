NEW JERSEY'İN EN LÜKS SEMTİNDE BİR VİLLASI DAHA VAR Çetin Özgür'ü araştırmaya devam ettiğimizde 231 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057-1338 adresinde bir villasının daha olduğunu tespit ettik. 22 Mart 2022 tarihinde 775 bin dolara satın alınan villanın şu anki değeri yaklaşık 1 milyon dolar. New Jersey'in en iyi muhitlerinden olan Wallington'daki bu villa dışarıdan tek görünse de aslında bağımsız iki ayrı lüks müstakil villadan oluşuyor. Yerinde incelediğimiz iki villa dairesinin yabancılara kiraya verildiğini ve her ikisinden toplamda 6.000 dolar civarında gelir elde ediliyor.