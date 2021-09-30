  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış!

2021-09-30 17:25:29
FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış!

#1
Foto - Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişiyi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenlerin, haklarında FETÖ üyeliği suçundan da davaların bulunduğu belirlendi.

Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişiyi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenlerin, haklarında FETÖ üyeliği suçundan da davaların bulunduğu belirlendi.

#2
Foto - Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#3
Foto - Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

‘İstemezük’ ittifakı ancak kaos üretir
Siyaset

‘İstemezük’ ittifakı ancak kaos üretir

Seçimlerin hemen ardından erken seçim çağrıları ile gündeme gelen Millet İttifakı’da sular durulmuyor.
Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın
Ekonomi

Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın

Twitter'da yaptığı tuhaf çıkışlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk bu sefer de hükumetlere seslendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu gündem old..
Spiker dans etti diye yerden yere vuran Ahmet Hakan, doktoru alkışladı
Gündem

Spiker dans etti diye yerden yere vuran Ahmet Hakan, doktoru alkışladı

Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medyadan dans videosu paylaşmasına "şebeklik" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Se..
FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar
Gündem

FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar

Köylerde zeki öğrenci avına çıkan FETÖ'nün, örgüt mensuplarını kaymakamlığa hazırlama süreci ortaya çıktı.

Güney Kore ve İran arasında gerilim! 9 milyar dolara karşılık elektronik ithalat yasaklandı
Dünya

Güney Kore ve İran arasında gerilim! 9 milyar dolara karşılık elektronik ithalat yasaklandı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in talimatı üzerine İran’da elektronik ev eşyası ithalatı yasaklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay