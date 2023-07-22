2023-07-22 11:02:23 FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Emniyet mahrem yapılanmasındaki gizli tanık 'Garson'dan elde edilen iki SD kartın içinden komiser yardımcılığı sınav soruları verilen FETÖ üyelerinin listesi de çıktı. Sınav sorularını "Dua" diye kodlayan örgütün soruları verdikleri polisleri ise "Dua listesi" diye kodladıkları belirlendi. Soruların polislere nasıl verileceği, bilgisayarlarda ve soruların taşındığı disklerde hangi şifreleme programlarının olacağı gibi talimatların da yer aldığı SD kartta soru alan polislere ettirilecek yemin metni de çıktı. SABAH, o metne ve örgütün soru hırsızlığının tüm detaylarına ulaşırken, polislerin yemine "bugün aldığım bu hediyeyi" sözleriyle başlayarak yemin ettiği, sınav soruları hırsızlığına hediye kılıfı uydurulduğu ortaya çıktı.