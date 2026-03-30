  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fergani'nin beşinci uydusu uzayda!

Fergani Uzay’ın tamamen milli imkânlarla geliştirdiği beşinci deneme uydusu olan FGN-100-D3 uzaya çıktı. Haberleşme ve navigasyon yetenekleriyle donatılan 113 kg ağırlığındaki yeni nesil milli uydu, yörüngesine yerleşerek göreve başladı.

#1
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği beşinci deneme uydusu olan FGN-100-D3’ü, 30 Mart 2026 günü Türkiye saati ile (TSİ) 14.02’de ABD’nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderdi. SpaceX’in Transporter-16 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra, TSİ 15.08’de fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 500–520 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

#2
MİLLİ TEKNOLOJİYLE TAM BAĞIMSIZLIK - FGN-100-D3, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenler kullanıldı. Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zekâ destekli bir bilgisayar da yer alıyor. Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen milli sistemler ve aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

#3
UZAYDAKİ YENİ HALKA - Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana uzayda ardı ardına önemli başarılara imza atarak uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Fergani’nin uzay serüveni, Ocak 2025'te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu unvanına sahip 104 kg ağırlığındaki FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı.

#4
Bu süreci 28 Kasım 2025 tarihinde üzerinde 10 kg ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı Yörünge Transfer Aracı'nın (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti. Yenilikçi hibrit motor teknolojisi ve uzayda gerçekleştirilen ilk ateşlemeyle milli YTA, uzay içi lojistik kabiliyetimiz için önemli bir adım oldu.

#5
ULUĞ BEY KONUMLAMA SİSTEMİ - Fergani Uzay önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100’den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi’ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor. Bu konstelasyon projesi hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Bir yandan takım uydular tamamlanırken, diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'
Siyaset

CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'

Gürsel Tekin, katıldığı yayınında CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Programda gençlerle yaşanan tartışmalar ve 'ihanet' pol..
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Gündem

Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23