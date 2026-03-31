Debriyaj tarihe karışıyor! 8 dev marka artık kullanmayacak
Haber Merkezi

2026 itibarıyla 8 büyük otomobil markası manuel vites üretimini tamamen durdurdu. Elektrikli dönüşüm, üç pedallı sürüşün sonunu hızlandırıyor.

Otomobil dünyasında manuel vitesli araçların hızlı düşüşü dikkat çekiyor. Son 10 yılda manuel şanzımanlı model sayısı f oranında azalırken, 2026 itibarıyla birçok üretici debriyaj pedalına tamamen veda etti.

Artık hiçbir modelinde manuel vites sunmayan markalar arasında: Fiat, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, MINI, Tesla, Volvo yer alıyor.

Araştırmalara göre, en popüler 30 üreticinin sunduğu 292 modelin yalnızca 67’sinde manuel vites seçeneği bulunuyor. Bu da pazarın sadece #’ünden azına denk geliyor. 2016’da 197 olan manuel model sayısı, 2026’da 67’ye kadar geriledi.

Uzmanlara göre bu değişimin arkasında üç temel faktör var: Elektrikli araçların yaygınlaşması Hibrit sistemlerin artması. Premium ve SUV segmentine yönelim. Elektrikli araçlar doğası gereği manuel şanzıman kullanmadığı için bu dönüşüm kaçınılmaz hale geliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında satılan otomobillerin ?,6’sı otomatik vitesli oldu. Manuel vitesli araçların payı ise sadece %5,4’te kaldı.

Her ne kadar pazar daralsa da bazı markalar hâlâ manuel seçenek sunmaya devam ediyor.

BMW, Ford, Toyota ve Volkswagen gibi üreticiler belirli modellerde manuel şanzımanı koruyor.

Uzmanlar, içten yanmalı motorlara yönelik yasakların da etkisiyle manuel vitesli araçların 2030 yılına kadar tamamen piyasadan silinebileceğini öngörüyor.

Otomotiv sektörü hızla değişirken, debriyaj pedalı da tarihin tozlu raflarına doğru ilerliyor.

